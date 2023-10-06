Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Находясь в ВКО с рабочей поездкой, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства оптово-распределительного центра «Алтай» и Центра гематологии в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Крупный инвестпроект по запуску оптово-распределительного центра реализуется в рамках плана мероприятий по привлечению инвестиций в Восточно-Казахстанскую область. Он будет вносить существенный вклад в сдерживание цен на продовольственную продукцию и даст импульс развитию малым и средним предприятиям в области сельского хозяйства.

В настоящее время здесь завершается строительство 2-х овощехранилищ общей площадью 20 тысяч квадратных метров, которые смогут вмещать до 45 тысяч тонн продукции. В рамках второго этапа в 2024 году должно закончиться строительство самого ОРЦ, где будут располагаться разгрузочные помещения, залы торговли мясом, рыбой, фруктами, овощами, молочной и хлебобулочной продукцией. Кроме того, планируется открыть мини-пекарню, кафе и зону для ярмарок.

Премьер-министр подчеркнул, что проект является важным для региона по целому ряду причин.

«Он, прежде всего, позволит стабильно обеспечивать внутренний рынок необходимой продукцией, в первую очередь овощами и другим продовольствием. Стабилизировать цены. И самое главное, за счет хранения в межсезонье, когда зачастую возникает нехватка продукции, осуществлять поставки овощей и фруктов на рынки и в магазины», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, ОРЦ также сможет обеспечивать транзит между соседними странами, что полностью раскроет его транспортно-логистический потенциал.

Здесь же руководитель одного из крестьянских хозяйств Валерий Касымбаев обратился к главе правительства с предложением строительства завода по переработке меда. Готовую продукцию можно будет направлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

«Это очень нужный проект. Я думаю, финансирование найдем», – отметил премьер-министр.

Далее Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства многопрофильного гематологического центра, создаваемого в соответствии с мировыми стандартами. Здесь предусмотрены дневной стационар химиотерапии, детский стационар, отделения соматики, взрослой гематологии, кардиологии и кардиохирургии, трансплантации костного мозга и т.д. На базе центра граждане смогут получать спектр услуг от диагностики до реабилитации. Его открытие ожидается в 2024 году.

Премьер-министр отметил, что центр важен не только для региона, но и для республики в целом, так как позволит оказывать комплексную медпомощь пациентам со злокачественными новообразованиями, болезнями системы кровообращения и другими недугами.

#здравоохранение #регионы #Смаилов #премьер-министр #ВКО #продукты питания #рабочая поездка #ОРЦ

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