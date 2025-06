фото из архива "КП"

– Алихан Мухамедьевич, сегодня достаточно открыть ленту новостей, чтобы увидеть, как ИИ стремительно охватывает все новые сферы, меняя привычные подходы и практики. Как под влиянием ИИ меняется государственное управление?

– Действительно, ИИ становится неотъемлемой частью развития, охватывая ключевые сферы жизни, такие как госуправление, образование, здравоохранение и другие. Например, в ОАЭ его включили в образовательную программу, начиная с детского сада. В США Конгресс провел специальные слушания с участием руководителей OpenAI, Microsoft и других лидеров индустрии, посвященные влиянию ИИ на экономику, безопасность и глобальную конкуренцию, а также выработке соответствующих мер реагирования. ПРООН внедрила Copilot AI в свою корпоративную почту, позволяя генерировать ответы на письма и резюмировать тексты, а в Казахстане Мажилис одобрил законопроект по регулированию ИИ.

Эти примеры демонстрируют, что мы уже живем в новой эпохе, где сосуществование человека и ИИ требует переосмысления подходов к управлению, политике и этике.

С одной стороны, искусственный интеллект помогает правительствам предоставлять более быстрые и качественные услуги за счет более точного анализа данных и оптимизации процессов. С другой – именно государство формирует правовые, этические и институциональные рамки для сбалансированного развития ИИ.

Современное госуправление сталкивается с многоплановыми вызовами. Как отмечается в нашей новой книге «Государственное управление в новой реальности» (Public Administration in the New Reality, 2025, издательство Palgrave Macmillan), часть из них обуслов­лена глобальными трендами, а другая – страновой спецификой.

Внешняя среда и ситуации стремительно меняются, а технологии открывают новые возможности. В этих условиях правительствам становится все сложнее одновременно удерживать долгосрочные приоритеты, планировать среднесрочные шаги и оперативно реа­гировать на краткосрочные вызовы. С этой точки зрения ИИ вооружает правительства новыми возможностями и инструментами: помогает анализировать большие объемы данных, выявлять скрытые закономерности, оценивать риски и прогно­зировать последствия решений еще до их реализации. Кроме того, автоматизация и инструменты мониторинга повышают подотчетность и снижают коррупционные риски.

Эти возможности ИИ уже находят практическое применение в разных странах. Например, ОАЭ и Канада используют его для анализа общественного мнения, обратной связи и прогноза последствия инициатив, что позволяет принимать более обоснованные и эффективные решения. В Великобритании эти технологии применяются для ускоренной обработки ответов граждан на общественные консультации, что позволяет выявлять ключевые темы, экономить ресурсы и повышать эффективность административных процессов. Сингапур использует ИИ в управлении кадрами – для прогнозирования текучести, определения потребности в обучении и планирования карьерных траекторий госслужащих. Франция – для оценки социальных рисков: система анализирует жалобы, экономические показатели и активность в соцсетях, позволяя прогнозировать потенциальные очаги напряженности, особенно в уязвимых районах. Бразилия применяет платформы искусственного интеллекта для повышения прозрачности госзакупок, Южная Корея – в системе общественной безопасности, объединяя данные с камер, сенсоров и экстренных служб, позволяя в реальном времени реагировать на угрозы и предотвращать их.

– Активное внедрение искусственного интеллекта ставит вопрос ответственности, в том числе этического и морального характера. Как соблюсти этот хрупкий баланс, тем более когда речь идет о такой сфере, как госуправление?

– Каждый переход на новый уровень технологического развития всегда требует нового уровня ответственности. Ярким примером из истории человеческого развития служат ядерные технологии, появление которых стало беспрецедентным вызовом в сфере этики и международной безопасности.

Несмотря на усилия отдельных государств по разработке нормативной базы, вопрос ответственности за действия ИИ тоже пока остается нерешенным. Один из показательных примеров – беспилотные автомобили. Кто виноват в аварии, вызванной беспилотным устройством, – разработчик, производитель или владелец?

Схожие дилеммы возникают и при использовании больших данных. Кто несет ответственность, если решения, принятые на их основе, окажутся ошибочными? Каковы механизмы перепроверки? Все эти вопросы отражают более широкую задачу – как обеспечить надежность и подотчетность ИИ, соблюдение этических норм и защиту прав граждан.

Получается, расширение сфер применения искусственного интеллекта требует не только повышения цифровой грамотности, но и развития корпоративной культуры и укрепления этических ориентиров, особенно в госуправлении. Ведь именно госслужащие во многом определяют нормативные рамки, задают стратегические приоритеты и создают условия для ответственного и справедливого внедрения ИИ.

Особая ответственность ложится на тех, кто работает с этими технологиями – управляет системами, интерпретирует полученные с его помощью данные и принимает на их основе решения. Их работа должна быть направлена на благо общества, защиту прав и свобод граждан и основываться на принципах справедливости, прозрачности и подотчетности.

В этом контексте искусственный интеллект не исключает, а усиливает значимость человеческого капитала. Следовательно, как бы это парадоксально ни выглядело, эра ИИ предполагает повышение миссии HR, хоть и открывает новые возможности для самой системы управления человеческими ресурсами.

– Получается, что роль государства сегодня выходит далеко за привычные рамки законодательного регулирования ИИ?

– Государство становится архитектором целой экосистемы, в которой искусственный интеллект может расти и развиваться не только быстро, но и безо­пасно, этично, а главное – устойчиво.

Эта мысль находит подтверждение в предисловии Президента Касым-Жомарта­ Токаева к книге «Государственное управление в новой реальности».

Он подчеркивает: «Правительства все чаще используют инструменты, основанные на научных и технологических достижениях, для разработки, реализации, мониторинга и оценки государственной политики. Внедрение когнитивных технологий, более известных как ИИ, в сочетании с анализом больших данных позволяет политикам глубже понимать последствия и влияние принимаемых ими решений. Более того, цифровые технологии используются для повышения эффективности работ государственных органов и систем управления человеческими ресурсами». По мнению Главы государства, важно внедрять инновации, чтобы сделать государственные структуры более ориентированными на граждан, гибкими, оперативными и креативными, используя преимущества стремительного развития цифровых технологий.

Сегодня искусственный интеллект рассматривается как ключевой фактор, способный влиять на траекторию глобальной геополитики, экономического роста и социальных изменений. Поэтому правительства все активнее берут на себя функцию не только законодателей, но и стратегических инвесторов, модераторов и активных партнеров, тесно сотрудничая с частным сектором, бизнесом и академическим сообществом в развитии и применении ИИ.

Наглядным примером комплексного подхода стали недавние слушания в Сенате США на тему «Победа в гонке ИИ», где ведущие представители OpenAI, CoreWeave, AMD и Microsoft подчеркнули, что искусственный интеллект стал фактором глобального лидерства и нацбезопасности. Они призвали к масштабным инвестициям в инфраструктуру, подготовке специалистов, созданию правовой среды и защите от киберугроз. Отдельный акцент был сделан на конкуренции с Китаем и необходимости глобального сотрудничества по формированию единых стандартов безопасного внедрения этих технологий. Данные слушания стали сигналом: США стремятся выстроить стратегию, где государство выступает не только регулятором, но и главным архитектором условий для ответственного и устойчивого развития ИИ.

Мировые лидеры активно развивают искусственный интеллект, демонстрируя разные подходы к его внедрению. Китай представил мощную разработку DeepSeek – аналог ChatGPT, эффективный при низких ресурсных затратах. Кроме того, в Пекине с этого года ИИ включен в школьную программу с начальных классов для формирования цифровой грамотности и подготовки кадров будущего.

ЕС делает ставку на ответственное регулирование. Принят Европейский акт об ИИ (2024), устанавливающий строгие требования к прозрачности, безопасности и защите прав человека. Дополнительно реализуются крупные инициативы: создается инфраструктура дата-центров и суперкомпьютеров (AI Factories и Gigafactories), а инвестиционная программа InvestAI с бюджетом 200 млрд евро направлена на развитие ИИ-экосистемы, включая облачные технологии и стартапы. Эти подходы отражают разные пути, но общую цель – развитие ИИ как инструмента устойчивого и инклюзивного прогресса.

Казахстан выстраивает стратегический подход к развитию искусственного интеллекта, стремясь занять достойное место в глобальной ИИ-экосистеме. В 2025 году в Астане на территории EXPO откроется Международный центр ИИ Аlem.ai, который станет флагманской платформой для внедрения передовых технологий в науку, госуправление, промышленность и креативные индустрии. В центре откроются цифровая школа для старшеклассников и школа взаимного обучения (peer-to-peer) для студентов, стартап-кампус, исследовательские лаборатории и GovTech-зона для цифровых решений в госсекторе.

В контексте глобальных усилий по обеспечению этичного и безопасного использования ИИ ключевую роль играют международные инициативы и рекомендации. Среди наиболее значимых – Руководящие принципы ОЭСР (2019), одобренные странами G20. Рекомендация ЮНЕСКО по этике ИИ (2021), принятая более чем 190 странами, закрепляет универсальные ориентиры, такие как прозрачность, инклюзивность, права человека и устойчивое развитие. Эти усилия были дополнены Блетчли-декларацией (2023), подписанной 29 странами, которая подчеркивает важность международного сотрудничества и совместной выработки стандартов регулирования ИИ, особенно в отношении автономных и высокориско­вых систем.

ООН предпринимает активные шаги для продвижения справедливого, надеж­ного и инклюзивного использования цифровых технологий, включая искусственный интеллект. В 2024 году на Саммите будущего был принят Пакт будущего, в котором ИИ рассматривается как ключевая технология с потенциалом значительного влияния на будущее человечества. Документ акцентирует необходимость человекоцентричного, подотчетного и прозрачного управления ИИ на всех этапах его жизненного цикла. Среди ключевых инициатив – создание Независимой международной научной панели по искусственному интеллекту при ООН, запуск Глобального диалога по вопросам регулирования этих платформ, продвижение открытых моделей, соответствующих международным нормам, и вовлечение частного сектора в обеспечение безопасности и прозрачности ИИ-систем.

На этом фоне особое значение прио­бретают межрегиональные и региональные инициативы, направленные на адаптацию глобальных подходов с учетом социально-экономических условий, уровня цифровой зрелости и институциональных особенностей стран.

Ярким примером служит Астанинский хаб государственной службы (ACSH) – совместная инициатива Правительства Казахстана и ПРООН, направленная на поддержку усилий стран-участниц в развитии эффективного госуправления посредством укрепления человеческого и институционального потенциала государственной службы.

– Какие задачи хаб сейчас ставит перед собой для поддержки развития ИИ в странах с формирующейся цифровой экосистемой?

– Хаб представляет собой многостороннюю платформу, объединяющую 43 страны и более 90 партнеров, и активно продвигает обмен опытом и знаниями в области государственной службы, государственного управления, цифровой трансформации и применения ИИ на всех уровнях – от регионального до международного.

На World Government Summit в 2024 году в ОАЭ были представлены данные опроса среди стран Центральной Азии, Кавказа и других государств, проведенного хабом и посвященного расширению возможностей ИИ в странах с развивающимися цифровыми экосистемами.

Среди основных приоритетов, выделенных респондентами этого важного опроса, обозначено правовое регулирование, создание доступной инфраструктуры, включая расширение доступа к высокоскоростному Интернету, особенно в отдаленных районах, важность поддержки стартапов, научных разработок и партнерств с бизнесом для укрепления ИИ-экосистемы.

Отдельное внимание – развитию человеческого капитала, повышению профессиональных компетенций и ценностной устойчивости госслужащих, а также формированию четких этических рамок при использовании ИИ. Респонденты отметили и необходимость внедрения универсальных индикаторов для оценки масштабов, качества и результатов применения новых технологий, а также участие в международном сотрудничестве.

Результаты опроса внесли значительный вклад в глобальную дискуссию о роли государства в создании благоприятной среды для развития ИИ.

Сегодня среди ключевых инициатив хаба я могу выделить межрегиональный проект, реализуемый совместно с Министерством внутренних дел и безо­пасности Республики Корея (MOIS), Национальным агентством информационного общества (NIA) и ПРООН. Он направлен на укрепление потенциала государственных служащих в сфере цифровой трансформации и цифрового управления в 12 странах Центральной Азии, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках проекта проведены конференции, обучающие программы и семинары, в которых приняли участие более 400 государственных служащих, что способствовало обмену знаниями и укреплению межгосударственного сотрудничества. Благодаря доказанной эффективности проект был расширен с 7 до 12 стран и получил признание как успешный пример международного сотрудничества.

В рамках проекта были подготовлены и распространены два продукта: «Политика и практика открытых (государственных) данных» и «Рамочные стандарты для цифровой трансформации», содержащие практические кейсы и рекомендации.

Следующим шагом является подготовка публикации, посвященной глобальным подходам к управлению ИИ и сотрудничеству. Этот материал будет отражать ключевые международные тенденции и может послужить ориентиром для стран, разрабатывающих собственные стратегии в области развития и регулирования ИИ.

Особое место среди инициатив хаба занимают альянсы практиков по принципу «равный с равным», охватывающие такие направления, как предоставление госуслуг, развитие электронного правительства, трансформация госуправления, а также применение ИИ и новых технологий. Альянсы, объединяющие представителей более девяти стран и международных организаций, служат действенным инструментом для обмена опытом, совместного обучения и выработки решений, основанных на доверии, взаимопонимании и общих целях.

Говоря об укреплении доверия, отмечу, что ИИ может выступить в роли прикладного инструмента, повышающего прозрачность и эффективность коммуникации. Так, хаб провел в Астане трехдневный семинар-практикум по применению ИИ для пресс-секретарей центральных и местных органов власти с целью эффективной коммуникации с населением. По результатам мероприятия подготовлено цифровое руководство, включающее международный обзор трендов и практические рекомендации по использованию ИИ в государственной коммуникации.

Мы вступили в новую эпоху, где человек сосуществует с искусственным интеллектом. В стремлении к лидерству в применении ИИ важно не утратить главные ориентиры – технологии должны служить развитию общества, соблюдению прав и укреплению ценностей, а не подменять их. В условиях растущей глобальной конкуренции и гонки за технологическое превосходство выигрывают те страны, которые обеспечивают ответственное, этичное и человеко-ориентированное развитие ИИ.

Государствам особенно важно осознать эту взаимосвязь и формировать стратегические ориентиры, нормативные рамки и институциональные подходы, в которых человек и технологии идут рука об руку. Для повышения эффективности решений необходим постоянный обмен знаниями и лучшими практиками, который способствует экономии ресурсов, снижению рисков и укреплению доверия. Особую роль в этом играют международное сотрудничество и диалог, позволяющие вырабатывать общие принципы, повышать институциональную устойчивость и адаптировать лучшие решения.