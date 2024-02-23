Новый автобусный маршрут появился в Астане

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Завтра, 24 февраля, запускается новый маршрут № 42 сообщением «Астанаинерт» – «Пожарная часть №4», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание:

- в жилом массиве «Агрогородок» улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері;

- улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК «Шарын», «Мадрид»;

- в микрорайоне «Жагалау» улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов «Brussels», «Жагалау-3», «Кулагер», «Шығыс», «Sat city», «Зеленый квартал».

Кроме того, будет обслуживать участок проспекта Туран от проспекта Улы дала до улицы Хусейна бен Талала, который ранее не обслуживался общественным транспортом.

Также новый маршрут позволит улучшить обслуживание больниц «Центральный госпиталь МВД РК», «Городская многопрофильная больница №2», «Многопрофильная городская детская больница №3», «Больница Медицинского центра УДП РК».

Стоит отметить, что в связи с временным закрытием участка проспекта Туран между улицами Орынбор и Р. Баглановой, маршрут будет курсировать по проспекту Кабанбай батыр.

 

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