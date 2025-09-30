фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Особые узы дружбы

В казахстанскую столицу Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом по приглашению Главы нашего государства ­Касым-Жомарта Токаева.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, и с тех пор Италия стала одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе. Официальный визит Президента Итальянской Республики в Астану стал важным этапом в укреплении этого сотрудничества.

Казахстан как надежный парт­нер в Центральной Азии и Италия как один из лидеров ЕС демонстрируют готовность к совместному поиску решений в сфере устойчивого роста и инноваций. В условиях глобальных вызовов и стремления к технологической трансформации эта встреча на высшем уровне подчеркнула взаимную заинтересованность двух стран в расширении экономического взаимодействия, развитии зеленой энергетики, цифровизации и культурного обмена.

Приветствуя Президента Италии в Акорде, Касым-Жомарт­ Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. Он подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией.

– Господин Президент, я очень рад видеть Вас здесь в качестве нашего гостя. Это Ваш первый официальный визит в Казах­стан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Казахстан и Италия тесно сотрудничают, мы испытываем теплые чувства к Вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как Президент, я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений, – отметил Глава государства.

В свою очередь Серджо Маттарелла поблагодарил ­Касым-Жомарта Токаева за госте­приимство и подчеркнул важность дальнейшего укреп­ления двусторонних связей.

– Я рад быть здесь и общаться с Вами после Вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как Вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимо­действие между нашими университетами. Благодарю Вас за Вашу дружбу, – сказал Президент Италии.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания Премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Потенциал для дальнейшего роста

После содержательных дис­куссий в формате тет-а-тет президенты Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Глава нашего государства подчеркнул, что многоплановое сотрудничество между Казах­станом и Италией опирается на прочный политический диалог, динамичное экономическое партнерство и насыщенные культурно-гуманитарные связи. Особо был отмечен значительный вклад Президента Серджо Маттареллы в укрепление партнерства между Астаной и Римом.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в ходе его официального визита в Италию в прошлом году были достигнуты важные договоренности, которые придали новый импульс казахско-итальянскому сотрудничеству.

– Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, – сказал Президент.

Глава государства обозначил перспективные сферы для углубления сотрудничества, среди которых критически важные сырье­вые материалы, нефтехимия, машиностроение, транс­порт и логистика, легкая промышленность, переработка продуктов питания, искусственный интеллект, финансы, туризм и образование.

Стороны отметили активное взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций. В качестве успешного примера было выделено создание диалоговой платформы «Центральная Азия плюс», а также проведение в Астане в мае текущего года первого саммита «ЦА – Италия». Казахстанская сторона высоко оценила поддержку Римом данной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил о состоявшейся дружественной встрече с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выступила ключевым спикером на Меж­дународном форуме Астана в этом году.

Отдельный блок переговоров был посвящен культурно-гуманитарному взаимодействию. В этом контексте Глава нашего государства проинформировал о решении назвать одну из улиц в центре Астаны именем Марко Поло, что станет символом прочной дружбы между Казахстаном и Италией.

В свою очередь Серджо Маттарелла­ отметил важность дальнейшего углубления парт­нерства, выразив признательность Касым-Жомарту Токаеву за личный вклад в укрепление доверительного диалога и взаи­мопонимания между двумя странами.

– Для нас большая честь совершить этот визит. Ваш приезд в Рим в прошлом году стал важнейшим этапом в развитии наших отношений и заложил прочную основу для их дальнейшего укрепления. Эти шаги делают наше партнерство по-настоящему исключительным во всех аспектах. В культурной сфере сотрудничество между нашими странами активно развивается. Италия открыла в Астане первый в Центральной Азии Культурный центр. Инициатива назвать одну из улиц столицы в честь Марко Поло отражает Вашу приверженность дальнейшему укреплению наших связей. Искренне благодарю Вас за эту поддержку, – подчеркнул Президент Италии.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность, что официальный визит Серджо Маттареллы станет новой главой в истории казахско-итальянских отношений.

За вклад в укрепление партнерства

Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казах­станом и Италией наградил Президента Серджо Маттареллу­ орденом «Достық» I степени.

Глава нашего государства подчеркнул, что эта награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии. Выступая на церемонии награждения, Глава государства отметил, что Президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.

– Вы вносите значительный вклад в развитие и процветание своей страны. Сегодня Италия добилась больших успехов во всех сферах и входит в число мировых лидеров. В стране реализуются новаторские проекты в экономике и инновационных технологиях. Важные инициативы воплощаются в экологии и зеленой энергетике. Богатая история и уникальное культурное наследие Вашей страны – ценное достояние всего человечества. Италия играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, активно участвует в решении международных воп­росов. Все это – результат Вашей взвешенной политики. Уверен, что под Вашим руководством Италия достигнет новых высот, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул вклад Серджо Маттареллы­ в углубление казахско-итальянских отношений.

– Наш политический диалог развивается на высоком уровне. Динамично укрепляются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы выстроили тесное взаимодействие в рамках многосторонних структур. Я особенно ценю Ваши усилия в этом направлении. Благодаря совместным усилиям дружба между нашими народами будет и дальше крепнуть. Убежден, достигнутые в ходе нынешних переговоров договоренности придадут дополнительный импульс стратегическому партнерству. Мы готовы вместе работать на этом пути, – заявил Президент Казахстана.

В свою очередь Серджо­ Маттарелла­ вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии – орден «За заслуги перед Итальянской Республикой».

– Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией. Я очень признателен за Вашу деятельность, направленную на обеспечение международного порядка и поддержание мира. Также вы активно участвуете в развитии постоянного сотрудничества между Италией и Казахстаном, и за это мы благодарны Вам. Эта награда, которую я имею честь Вам вручить, отражает признание Ваших заслуг перед нашей республикой, – сказал Президент Италии.

Глава государства выразил искреннюю благодарность, отметив, что для него большая честь принять высшую государственную награду Италии из рук Президента Серджо Маттареллы

От экономики до безопасности

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Серджо­ Маттарелла выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. Лидеры двух государств отметили прочный характер казахско-итальянских отношений, отметив поступательное развитие политического диалога, экономического взаимодействия и гуманитарных связей.

Глава нашего государства подчеркнул, что Италия является важным и надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, взаимодействие между странами поступательно укреп­ляется в различных сферах.

– Продолжается политический диалог на высоком уровне, крепнут торгово-экономические связи. В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 миллиардов долларов. За восемь месяцев этого года данный показатель составил 11,3 миллиарда долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 миллиарда долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно, – отметил он.

Глава нашего государства сообщил, что переговоры с Президентом Италии были очень содержательными: рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Италию в прошлом году, определены новые направления для наращивания сотрудничества.

– Мы договорились о дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли. Поставлена важная задача – активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмот­рению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, – отметил Президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на соответствующей деятельности.

– Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспорт­но-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскас­пийский коридор. Были рассмот­рены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности, – сказал Глава государства.

Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.

– Я сообщил господину Президенту, что наша страна готова к совместной работе по данным направлениям. В рамках визита Президент Маттарелла посетит крупнейший в регионе IT-стартап парк Astana Hub, где ознакомится с достижениями Казах­стана­ в этой отрасли. Кроме того, мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке, – заявил Президент.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей.

– В следующем году в Италии планируется проведение выставки «Көшпенділер алтыны». В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера «Абай». В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность итальянскому народу за поддержку этой доброй инициативы. Мы рассматриваем это как знак особого уважения к казахскому культурному наследию и проявление искренней дружбы. Безусловно, подобные культурно-­познавательные мероприятия будут способствовать сближению наших народов, – отметил Президент Казахстана.

Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования.

– В настоящее время более четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии. Искренне признателен итальянскому Правительству за их поддержку. В этом году на базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава нашего государства, в ходе встречи с Президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.

– Мы с Президентом Маттареллой­ выразили обеспо­коенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности. Особое значение наши страны придают дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Поэтому хотел бы выразить уверенность в том, что диалоговая площадка «Цент­ральная Азия – Италия» придаст дополнительный импульс укреп­лению регионального сотрудничества. Как вы знаете, первое заседание саммита состоялось в этом году в Астане по инициативе итальянской стороны. Все это способствует координации наших усилий в рамках международных структур. Хотел бы выразить глубокую признательность Италии за поддержку инициативы открытия Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, – заявил Президент.

В свою очередь Серджо Маттарелла­ подчеркнул, что рад находиться в Астане, чтобы вновь подтвердить прочную дружбу между Италией и Казахстаном. Он отметил, что данный визит придал новый импульс и сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений.

– У Италии и Казахстана есть многовековые культурные и исторические традиции, богатое архео­логическое и художественное наследие. Это создает особую основу для дальнейшего углуб­ления нашего взаимодействия в гуманитарной сфере, – добавил Президент Италии.