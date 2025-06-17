Новый этап в логистике Среднего коридора

Транспорт
11
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Открытие собственного терминала на Черном море расширяет возможности для Казахстана

фото предоставлено пресс-службой PTC Holding

Девятого июня в грузинском городе Поти состоялось торжественное открытие казахстанского мультимодального транспортно-логис­тического центра. Современный высокотехнологический логистический объект стал значимой точкой опоры на маршруте Среднего коридора, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское и Черное моря.

О том, что развитие Транскаспийского маршрута, строительство и запуск новых инфраструктурных объектов, в том числе терминала в Поти, имеет стратегическое значение для нашей страны, говорил Президент Касым-Жомарт Токаев. Казахстан, по словам Главы государства, намерен укреплять транзитный потенциал, диверсифицировать маршруты и стать надежным логистическим мостом между Востоком и Западом. И прибытие первого контейнерного поезда на площадку нового терминала стало не просто символом запуска проекта, но и отправной точкой новой главы в меж­дународной логистике.

Проект реализован при участии Казахстана, Грузии и Азербайджана, поэ­тому в церемонии открытия приняли участие официальные лица, бизнесмены, дипломаты и партнеры этих стран, а также китайские подрядчики. По традиции в знак удачного старта логис­тического взаимодействия ударили в церемониальный колокол.

Новый терминал полностью построен за счет частных инвестиций – это 31,5 млн долларов. Он, несомненно, изменит логистический ландшафт не только Грузии, но и всего региона, уверен акционер Мамука Мерквиладзе.

– Это стратегический центр Среднего коридора, соединяющий Китай, Казахстан и Азербайджан с мировыми рынками через грузинские порты, – сказал он на церемонии открытия. – Мы вложили не только инвестиции – мы вложили веру в регион и его будущее как ключевого логистического звена Евразии.

Мамука Мерквиладзе также подчеркнул, что терминал способствует укреплению транскаспийского сотрудничества, созданию рабочих мест, транс­формации индустрий и демонстрирует роль частных инвестиций в устойчивое развитие.

Символом новой логистической эпохи назвал построенный с нуля за год и четыре месяца Poti TransTerminal акцио­нер с казахстанской стороны Данияр Абулгазин.

– Мы вложили средства, приняли на себя все риски и теперь имеем моральное право говорить: мы верим в этот маршрут и в стратегическую роль Казахстана в Евразии, – отметил он. – Думаю, терминал будет успешным. Меняются все логистические маршруты, ТМТМ становится очень востребованным. И это только начало нашего сотрудничества.

Эффективную логистику действительно не выстроить в одиночку. Этот проект – убедительный пример конструктивного и прагматичного сотрудничества бизнес-сообществ трех стран.

Объемы перевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте стабильно растут, по итогам 2024 года они составили 4,5 млн тонн, что на 62% больше, чем за предыдущий год. А в ближайшие три года планируется довести их до 10 млн тонн в год. И терминал в Поти позволит обрабатывать увеличивающиеся грузопотоки из Китая в Европу самым наилучшим образом.

Данный проект укрепляет стратегическую связку между Центральной Азией, Кавказом и Европой и выступает ключевым элементом региональной стратегии по созданию устойчивых и предсказуемых маршрутов поставок, считает заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Касым Тлепов.

– Это важное звено логистической цепочки, обеспечивающее прочные условия для роста контейнерных перевозок как транзитных, так и экспорт­но-импортных. В условиях глобальных изменений транспортно-логистической инфраструктуры открытие терминала в Поти укрепляет позиции наших стран и повышает их значимость на международной арене, – рассказал он в интервью журналистам. – Реализация таких проек­тов – это не только задел для наращивания транспортных мощностей, но и демонстрация сотрудничества наших стран в духе взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Это подтверж­дение взаимной заинтересованности и последовательности проводимой политики главами наших государств по соз­данию устойчивого международного логистического каркаса.

Порт Поти – конечная точка транспортировки грузов по ТМТМ на Черном море. Всего здесь находятся порядка тридцати терминалов, и экономический эффект от открытия первого казахстанского, принадлежащего отечественному логистическому оператору PTC Holding, будет виден уже через полгода. Но уже сейчас ясно, что контейнерный терминал позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, создаст выгодные тарифные условия и привлечет дополнительные объе­мы транзитных грузов через Казахстан.

– Мы не просто построили объект, мы запустили инфраструктуру будущего – устойчивую, открытую к международной кооперации. Терминал станет точкой притяжения грузовых потоков региона, – заявил председатель правления PTC Holding Бекмурат Найзабеков.

Главные преимущества – самое современное оснащение, большая площадь, почти девять гектаров, и развитая железнодорожная инфраструктура – дают возможность развивать грузопоток по Среднему коридору, экспортно-импорт­ные операции в Грузию, Азербайджан и Армению, а также экспорт⁄импорт из⁄в Казахстан и страны Центральной Азии. Как сообщил генеральный директор Poti TransTerminal Олжас Арыкбаев, пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте с перспективой увеличения до 200 тыс.

На первом этапе здесь трудоустроены 120 местных жителей. Два козловых крана могут обрабатывать до 50 контейнеров в час. Использовано надежное железобетонное покрытие. Работают специальные погрузчики для контейнеров – ричстакеры и вилочные погрузчики для перетарки грузов. Терминал рассчитан на ускоренную обработку контейнеров и единовременное размещение до 120 вагонов, что позволяет сократить простои.

– Мы построили новейший терминал и попали под новейшие требования грузинского законодательства – к сис­теме пожаротушения, экологическим моментам, инженерным сетям и коммуникациям. Всем этим требованиям мы соответствовали, – подчеркнул Олжас Арыкбаев, презентуя проект.

Расстояние до порта – всего около 2 км, до железной дороги – 1,5 км. В марте терминал стал ассоциированным членом международной ассоциации ТМТМ, что открывает возможности для наполнения грузовой базы. Здесь будут оказывать все виды погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивать хранение, обработку негабаритных грузов. В планах – формировать шаттл-поезда по направлению Поти – Алят – Поти и развивать складскую инфраструктуру.

В целом новый терминал благодаря своей мультимодальной природе значительно расширяет возможности по обработке и перевалке грузов. Все, кто участвовал в его создании, уверены, что он станет мощным катализатором для увеличения объемов перевозок, откроет новые перспективы для развития торговли и экономического сотрудничества между странами Европы, Кавказа и Азии. Увеличение пропускной способности, улучшение качества логистических услуг в конечном итоге принесут выгоду всем участникам коридора, способствуя созданию более эффективной и интегрированной транс­портной системы.

#транспорт #центр #логистика #Грузия #терминал

Популярное

Все
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Казахстан – Китай: Добрые соседи и стратегические партнеры
Партнерство, устремленное в будущее
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайско…
Временные ограничения ввели в аэропорту Астаны
Какие новые станции метро появятся в Алматы
Строительство коридора «Центр - Запад» с выходом на ТМТМ ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]