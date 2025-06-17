фото предоставлено пресс-службой PTC Holding

Девятого июня в грузинском городе Поти состоялось торжественное открытие казахстанского мультимодального транспортно-логис­тического центра. Современный высокотехнологический логистический объект стал значимой точкой опоры на маршруте Среднего коридора, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское и Черное моря.

О том, что развитие Транскаспийского маршрута, строительство и запуск новых инфраструктурных объектов, в том числе терминала в Поти, имеет стратегическое значение для нашей страны, говорил Президент Касым-Жомарт Токаев. Казахстан, по словам Главы государства, намерен укреплять транзитный потенциал, диверсифицировать маршруты и стать надежным логистическим мостом между Востоком и Западом. И прибытие первого контейнерного поезда на площадку нового терминала стало не просто символом запуска проекта, но и отправной точкой новой главы в меж­дународной логистике.

Проект реализован при участии Казахстана, Грузии и Азербайджана, поэ­тому в церемонии открытия приняли участие официальные лица, бизнесмены, дипломаты и партнеры этих стран, а также китайские подрядчики. По традиции в знак удачного старта логис­тического взаимодействия ударили в церемониальный колокол.

Новый терминал полностью построен за счет частных инвестиций – это 31,5 млн долларов. Он, несомненно, изменит логистический ландшафт не только Грузии, но и всего региона, уверен акционер Мамука Мерквиладзе.

– Это стратегический центр Среднего коридора, соединяющий Китай, Казахстан и Азербайджан с мировыми рынками через грузинские порты, – сказал он на церемонии открытия. – Мы вложили не только инвестиции – мы вложили веру в регион и его будущее как ключевого логистического звена Евразии.

Мамука Мерквиладзе также подчеркнул, что терминал способствует укреплению транскаспийского сотрудничества, созданию рабочих мест, транс­формации индустрий и демонстрирует роль частных инвестиций в устойчивое развитие.

Символом новой логистической эпохи назвал построенный с нуля за год и четыре месяца Poti TransTerminal акцио­нер с казахстанской стороны Данияр Абулгазин.

– Мы вложили средства, приняли на себя все риски и теперь имеем моральное право говорить: мы верим в этот маршрут и в стратегическую роль Казахстана в Евразии, – отметил он. – Думаю, терминал будет успешным. Меняются все логистические маршруты, ТМТМ становится очень востребованным. И это только начало нашего сотрудничества.

Эффективную логистику действительно не выстроить в одиночку. Этот проект – убедительный пример конструктивного и прагматичного сотрудничества бизнес-сообществ трех стран.

Объемы перевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте стабильно растут, по итогам 2024 года они составили 4,5 млн тонн, что на 62% больше, чем за предыдущий год. А в ближайшие три года планируется довести их до 10 млн тонн в год. И терминал в Поти позволит обрабатывать увеличивающиеся грузопотоки из Китая в Европу самым наилучшим образом.

Данный проект укрепляет стратегическую связку между Центральной Азией, Кавказом и Европой и выступает ключевым элементом региональной стратегии по созданию устойчивых и предсказуемых маршрутов поставок, считает заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Касым Тлепов.

– Это важное звено логистической цепочки, обеспечивающее прочные условия для роста контейнерных перевозок как транзитных, так и экспорт­но-импортных. В условиях глобальных изменений транспортно-логистической инфраструктуры открытие терминала в Поти укрепляет позиции наших стран и повышает их значимость на международной арене, – рассказал он в интервью журналистам. – Реализация таких проек­тов – это не только задел для наращивания транспортных мощностей, но и демонстрация сотрудничества наших стран в духе взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Это подтверж­дение взаимной заинтересованности и последовательности проводимой политики главами наших государств по соз­данию устойчивого международного логистического каркаса.

Порт Поти – конечная точка транспортировки грузов по ТМТМ на Черном море. Всего здесь находятся порядка тридцати терминалов, и экономический эффект от открытия первого казахстанского, принадлежащего отечественному логистическому оператору PTC Holding, будет виден уже через полгода. Но уже сейчас ясно, что контейнерный терминал позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, создаст выгодные тарифные условия и привлечет дополнительные объе­мы транзитных грузов через Казахстан.

– Мы не просто построили объект, мы запустили инфраструктуру будущего – устойчивую, открытую к международной кооперации. Терминал станет точкой притяжения грузовых потоков региона, – заявил председатель правления PTC Holding Бекмурат Найзабеков.

Главные преимущества – самое современное оснащение, большая площадь, почти девять гектаров, и развитая железнодорожная инфраструктура – дают возможность развивать грузопоток по Среднему коридору, экспортно-импорт­ные операции в Грузию, Азербайджан и Армению, а также экспорт⁄импорт из⁄в Казахстан и страны Центральной Азии. Как сообщил генеральный директор Poti TransTerminal Олжас Арыкбаев, пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте с перспективой увеличения до 200 тыс.

На первом этапе здесь трудоустроены 120 местных жителей. Два козловых крана могут обрабатывать до 50 контейнеров в час. Использовано надежное железобетонное покрытие. Работают специальные погрузчики для контейнеров – ричстакеры и вилочные погрузчики для перетарки грузов. Терминал рассчитан на ускоренную обработку контейнеров и единовременное размещение до 120 вагонов, что позволяет сократить простои.

– Мы построили новейший терминал и попали под новейшие требования грузинского законодательства – к сис­теме пожаротушения, экологическим моментам, инженерным сетям и коммуникациям. Всем этим требованиям мы соответствовали, – подчеркнул Олжас Арыкбаев, презентуя проект.

Расстояние до порта – всего около 2 км, до железной дороги – 1,5 км. В марте терминал стал ассоциированным членом международной ассоциации ТМТМ, что открывает возможности для наполнения грузовой базы. Здесь будут оказывать все виды погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивать хранение, обработку негабаритных грузов. В планах – формировать шаттл-поезда по направлению Поти – Алят – Поти и развивать складскую инфраструктуру.

В целом новый терминал благодаря своей мультимодальной природе значительно расширяет возможности по обработке и перевалке грузов. Все, кто участвовал в его создании, уверены, что он станет мощным катализатором для увеличения объемов перевозок, откроет новые перспективы для развития торговли и экономического сотрудничества между странами Европы, Кавказа и Азии. Увеличение пропускной способности, улучшение качества логистических услуг в конечном итоге принесут выгоду всем участникам коридора, способствуя созданию более эффективной и интегрированной транс­портной системы.