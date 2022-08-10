Новый состав правительства утвердили в Японии

Состав правительства Японии и руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду претерпел изменения в результате проведенных перестановок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Новый кабинет стал вторым для премьер-министра Фумио Кисиды, который возглавил правящую ЛДП и правительство осенью прошлого года.

Новым главой оборонного ведомства стал Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008-2009 годах. Он не слишком известен широкой публике, но считается одним из самых подкованных специалистов по вопросам безопасности. Он сменил Нобуо Киси, приходящегося младшим братом Синдзо Абэ, убитому в прошлом месяце в результате покушения.

Помимо этого, в правительство вернулись ряд опытных политиков, уже успевших проявить себя в других кабинетах.

Таро Коно, который ранее возглавлял, в частности, МИД и министерство обороны, получил портфель министра по цифровизации.

Санаэ Такаити, которая являлась одним из ближайших соратников Абэ, получила должность министра экономической безопасности.

Экс-глава министерства здравоохранения, труда и благосостояния и бывший генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като вернул себе портфель главы Минздрава.

Примечательно, что Коно и Такаити осенью прошлого года были основными конкурентами Кисиды на должность нового председателя ЛДП и премьера, отметило информагентство.

Вместо Коити Хагиуды, который ушел на партийный пост главы политсовета ЛДП, министром экономики, торговли и промышленности стал Ясутоси Нисимура. Он представляет в правящей ЛДП фракцию экс-премьера Абэ, убитого в июле.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сохранил свой пост в правительстве после проведенных в среду перестановок.

Переназначение получили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Также сохранил свою должность генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

В новом правительстве Кисиды две женщины: министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Кэйко Нагаока.