Новый соцпроект запускают в Астане

Участие в проекте для осмотра территории добровольное

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный акимат сообщил о запуске нового социального проекта «Taza Astana» по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты входных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий, передает Kazpravda.kz

В рамках проекта специально созданная экологическая комиссия ежеквартально по заявке от руководителей ОСИ/КСК/ТОО по акту оценки будет определять номинации для участников.

Участие в проекте для осмотра территории добровольное. Осмотр территории будет проводиться по качественным показателям акта обследования экологической комиссии. На основании результатов осмотра территорий присудят номинации.

«Все данные планируется занести в систему, подсчет процента соответствия качеству обслуживания будет осуществляться онлайн. Акт оценки осмотра будет проводиться на придомовой, дворовой, внутриквартальных и общедомовых территориях в границах входных групп (холл) многоквартирного жилого дома. На основании результатов присудят номинации «Качественный управляющий», «Чистый двор», «Креативный подрядчик», «Безопасный двор», «Дружный двор», «Надежный подрядчик», «Комфортная среда», Чистая среда, «Зеленая среда», – уточнили в городской администрации.

Также комиссия будет отмечать баллы по акту на прилегающих и внутриквартальных территориях, которые обслуживаются подрядными организациями по договорам с местными исполнительными органами. Для каждой территории в акте предусмотрена своя система начисления баллов и присуждения номинации.

На территории комиссии будут заходить только по заявкам от руководителей органов управления объектов кондоминиума.