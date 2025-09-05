Новый технологический альянс Казахстана и Китая: ИИ и инновации будущего

Образование
22
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В рамках Казахстанско-Китайского бизнес-форума, при участии Президента Республики Казахстан и Председателя Китайской Народной Республики, состоялось подписание Соглашения о создании Казахстанско-Китайского альянса научно-технологических инноваций в области пространственно-временного искусственного интеллекта и о совместном формировании Объединённой лаборатории «Один пояс — один путь»

Торжественная церемония прошла в присутствии глав двух государств и стала одним из ключевых событий официального визита Президента Национальной академии наук РК А. Куришбаева в КНР.

Международное партнёрство. Учредителями Альянса выступили: Национальная академия наук РК при Президенте РК, Чжэцзянский технологический университет (КНР), Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Zhejiang Zhonghe Technology Co., Ltd. (КНР).

Альянс создаётся как открытая платформа для ускорения взаимодействия науки, образования и промышленности, развития трансграничного трансфера технологий и модернизации индустрии искусственного интеллекта в Казахстане и регионе.

Ключевые направления работы:

Развитие объединённой лаборатории пространственно-временного интеллекта и устойчивого развития;

Разработка первой крупной казахстанской языковой модели искусственного интеллекта DeepBas;

Создание сервисной платформы ИИ для применения в ЧС, экологии, энергетике и устойчивом развитии;

Интеграция спутниковых технологий, беспилотных систем, сенсоров и навигации «Бэйдоу»;

Подготовка кадров через совместные образовательные программы, обмен преподавателями, выпуск новых учебников и ресурсов.

Ожидаемые результаты. В ближайшие пять лет планируется подготовка не менее 100 студентов в Казахстане и Китае по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также ежегодное обучение свыше 200 специалистов. Важным результатом станет внедрение DeepBas, развитие систем экологического мониторинга, умного сельского хозяйства, транспортной и энергетической безопасности.

Стратегическое значение. Альянс вошёл в пакет ключевых документов, подписанных на высшем уровне в ходе визита Президента РК в КНР, и рассматривается как важный шаг в укреплении научно-технологического сотрудничества в Центральной Азии.

Проект имеет стратегическое значение: для Казахстана — это инструмент внедрения передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт и энергетику; для Китая — возможность расширить научно-образовательное и технологическое сотрудничество в регионе.

В долгосрочной перспективе сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» обеспечит трансфер знаний и технологий, укрепит научно-образовательный потенциал региона и подготовит новое поколение исследователей и специалистов.

#Казахстан #сотрудничество #Китай #Образование

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Сначала примерьте на себя
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Способствовать укреплению партнерства
Креативные идеи рождаются в школах
У курсантов новоселье
Путь к сближению и взаимному доверию
Возводить мосты дружбы
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Число трехсменок сократилось втрое
В мир интересных открытий
Ремонтные работы продолжаются
35 школ Атырауской области остались без директоров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]