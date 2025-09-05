В рамках Казахстанско-Китайского бизнес-форума, при участии Президента Республики Казахстан и Председателя Китайской Народной Республики, состоялось подписание Соглашения о создании Казахстанско-Китайского альянса научно-технологических инноваций в области пространственно-временного искусственного интеллекта и о совместном формировании Объединённой лаборатории «Один пояс — один путь»

Торжественная церемония прошла в присутствии глав двух государств и стала одним из ключевых событий официального визита Президента Национальной академии наук РК А. Куришбаева в КНР.

Международное партнёрство. Учредителями Альянса выступили: Национальная академия наук РК при Президенте РК, Чжэцзянский технологический университет (КНР), Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Zhejiang Zhonghe Technology Co., Ltd. (КНР).

Альянс создаётся как открытая платформа для ускорения взаимодействия науки, образования и промышленности, развития трансграничного трансфера технологий и модернизации индустрии искусственного интеллекта в Казахстане и регионе.

Ключевые направления работы:

Развитие объединённой лаборатории пространственно-временного интеллекта и устойчивого развития;

Разработка первой крупной казахстанской языковой модели искусственного интеллекта DeepBas;

Создание сервисной платформы ИИ для применения в ЧС, экологии, энергетике и устойчивом развитии;

Интеграция спутниковых технологий, беспилотных систем, сенсоров и навигации «Бэйдоу»;

Подготовка кадров через совместные образовательные программы, обмен преподавателями, выпуск новых учебников и ресурсов.

Ожидаемые результаты. В ближайшие пять лет планируется подготовка не менее 100 студентов в Казахстане и Китае по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также ежегодное обучение свыше 200 специалистов. Важным результатом станет внедрение DeepBas, развитие систем экологического мониторинга, умного сельского хозяйства, транспортной и энергетической безопасности.

Стратегическое значение. Альянс вошёл в пакет ключевых документов, подписанных на высшем уровне в ходе визита Президента РК в КНР, и рассматривается как важный шаг в укреплении научно-технологического сотрудничества в Центральной Азии.

Проект имеет стратегическое значение: для Казахстана — это инструмент внедрения передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт и энергетику; для Китая — возможность расширить научно-образовательное и технологическое сотрудничество в регионе.

В долгосрочной перспективе сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» обеспечит трансфер знаний и технологий, укрепит научно-образовательный потенциал региона и подготовит новое поколение исследователей и специалистов.