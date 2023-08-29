Новый Центр инновационного творчества открыли в Алматы

Особенностью центра является проведение занятий для школьников по таким современным направлениям, как моделирование, VR-классы, авиамоделирование, промышленный дизайн.

Фото пресс-службы акимата Алматы

По поручению главы государства в рамках реализации программы «Строительство 100 современных дворцов школьников» аким Алматы Ерболат Досаев в преддверии предстоящего учебного года открыл новый Центр инновационного творчества в Алатауском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В ходе посещения центра Ерболат Досаев посетил войлочную мастерскую, студию кулинарии, спортивные залы, студию актерского мастерства, музыкальную студию и студию звукозаписи, арт-студию, расположенную в зимнем саду. В центре имеются коворкинг-зона, интерактивный проекционный зал для развлечения детей и открытая терраса с зоной отдыха для учащихся.

Особенностью центра инновационного творчества является проведение занятий для школьников по таким современным направлениям, как моделирование, VR-классы, авиамоделирование, промышленный дизайн. При этом занятия в центре выполняют профориентационную функцию: студии имеют связь с колледжами и вузами. Например, студия кулинарии – с центром компетенции по поварскому делу Колледжа сервисного обслуживания, а лаборатории физики и химии – с высшими учебными заведениями Алматы.

В данном направлении Ерболат Досаев подчеркнул необходимость развития творческой коллаборации между обучающимися детьми и преподавательским составом, который представлен как опытными мастерами, так и студентами профильных вузов и колледжей, участвующими на многочисленных чемпионатах формата WorldSkills.

В центре созданы возможности для вовлечения в занятия детей с особыми потребностями. К примеру, предусмотрены секции, нацеленные на развитие мелкой моторики. Дополнительно аким Ерболат Досаев поручил куратору нового центра рассмотреть возможность адаптации программ кабинета виртуальной реальности для инклюзивного обучения.

Наряду с этим в центре предусмотрены ЛФК-залы и коррекционные кабинеты, где работают логопеды, дефектологи, психологи. В целом на всей территории центра, включая террасу, созданы условия для передвижения маломобильных групп.

В ходе беседы с преподавательским составом центра Ерболат Досаев подтвердил намерения акимата по модернизации и строительству еще пяти центров инновационного творчества по принципу полицентричности.

Напомним, первый Центр инновационного творчества для детей школьного возраста в Наурызбайском районе открыл президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы в июне этого года.