Новый уровень онкохирургии

Лапароскопическая панкреатодуоденальная операция – одно из передовых хирургических вмешательств в современной онкологии. Для внедрения новой методики в южный мегаполис были приглашены ведущие специалисты из Астаны. Под руководством опытных онкохирургов столичного Национального научного медицинского центра местные врачи ознакомились с передовыми технологиями, приняв непосредственное участие в проведении операций.

Панкреатодуоденальная резекция, известная в мировой практике как операция Уиппла, применяется при злокачественных новообразованиях головки поджелудочной железы и прилегающих органов. Традиционно такое вмешательство требует большого разреза и длительного периода восстановления. Однако современная лапароскопическая технология позволяет проводить его через несколько небольших проколов с использованием высокоточного эндоскопического оборудования.

По словам специалистов, малоинвазивный подход обеспечивает целый ряд преимуществ: уменьшение послеоперационной боли, снижение риска осложнений, сокращение сроков пребывания пациента в стационаре и более быстрое возвращение к привычной жизни.

Директор Шымкентского городского многопрофильного онкологического центра Талгат Курманов отметил, что медучреждение последовательно внедряет современные методы диагностики и лечения онкозаболеваний.

– В нашем центре работают шесть современных операционных, – подчеркивает Талгат Курманов. – Ежегодно проводится более 300 высоко­технологичных вмешательств, включая интервенционные процедуры, когда через небольшой прокол и сосудистое русло врачи доставляют лекарственные препараты непосредственно в пораженный орган. Такой подход позволяет воздействовать на опухоль максимально прицельно и эффективно.

В рамках образовательного мас­тер-класса астанинский онкохирург, руководитель хирургичес­кого отделения Национального научного медицинского центра Ануар Абдикаримов провел серию показательных операций. Всего в ходе программы трем пациентам были выполнены лапароскопичес­кие хирургические вмешательства.

Развитие малоинвазивной хирургии невозможно без постоянного обмена знаниями между специалистами разных регионов страны.

– Казахстан активно внедряет современные хирургические технологии на уровне ведущих мировых клиник, – говорит Ануар Абдикаримов. – Чтобы новые методы становились доступными пациентам в регионах, необходимо делиться практическим опытом, проводить совместные операции и обучающие программы.

Эксперты подчеркивают, что развитие высокотехнологичной онкологической помощи особенно важно на фоне роста числа онкозаболеваний во всем мире. Согласно международным исследованиям, ранняя диагностика и доступность современных методов лечения значительно повышают шансы пациен­тов на успешное выздоровление и длительную ремиссию.

Для Шымкента освоение лапароскопической хирургии поджелудочной железы имеет стратегическое значение. Теперь жители города и близлежащих регионов смогут получать сложную специали­зированную помощь на месте, не выезжая в крупные медцентры страны. Это не только снижает финансовую и психологическую нагрузку на пациентов и их семьи, но и способствует дальнейшему развитию медицинского потенциала региона.