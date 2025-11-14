фото с сайта gov.kz

Государственный визит Президента Казахстана в Россию можно назвать одним из важнейших внешнеполитических событий года как для казахстанской, так и для российской стороны.

Такая оценка обусловлена не только тем, с какой тщательностью страны готовились к этому мероприятию и с каким исключительным вниманием к деталям и уважением друг к другу был организован визит, хотя подобные дипломатичес­кие и протокольные моменты, безусловно, хорошо отражают статус отношений двух стран. Но особую значимость событию придают его содержание и итоги. Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина 11 и 12 ноября ознаменовали новый рубеж в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России – вывод отношений на уровень всеобъем­лющего стратегического парт­нерства и союзничества.

Это закреплено в соответствую­щей декларации, подписанной главами двух стран в Москве. В преамбуле документа, в частности, перечисляются основания для такого решения. Это особая атмосфера взаимопонимания, равноправия и доверия, присущая казахстанско-российскому диалогу; нерушимость многовековой дружбы и союзничества, основанных на взаимовыручке и уважении к общей истории, суверенитету и территориальной целостности, самостоятельной внутренней и внешней политике, культурному своеобразию; решимость поддерживать друг друга в условиях глобальных вызовов и угроз; неизменно высокая динамика практичес­кого взаимодействия по всему спектру сотрудничества.

Всеобъемлющее стратегическое парт­нерство в рамках союзнических отношений, как отмечается в декларации, устанавливается в интересах дальнейшего развития всего комплекса многоплановых двусторонних отношений и сотрудничества в многостороннем формате, их вывода на более высокий уровень во имя процветания и мирного будущего обоих государств, укрепления безопасности и стабильности в нашем общем регионе и в Евразии в целом. Изложенные в документе подходы охватывают такие сферы, как политика и безопасность, экономическое сотрудничество и интеграция, взаимодействие в передовых наукоемких областях, гуманитарные связи.

«Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны не осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе. Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений», – зая­вил Президент Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги визита.

В ходе переговоров в Москве уникальность масштаба и глубины казахстанско-российского взаимодействия отмечалась лидерами неоднократно, и для этого есть все основания. Два государства действительно сотрудничают фактически во всех возможных сферах – политический диалог, торговля, промышленная кооперация, энергетика, новые технологии, финансы, образование и наука, спорт, культура и так далее. Причем все эти направления развиваются одинаково динамично, что обеспечивает гармоничный баланс в межгосударственных отношениях.

Этот подход неизменно поддерживается на высшем политическом уровне, и каждые переговоры глав двух государств дают новый импульс многоплановому двустороннему сотрудничеству. Здесь стоит обратить внимание, что диалог между лидерами Казахстана и России традиционно очень активный – это не только ежегодные взаимные визиты, но и телефонные разговоры (только в 2025-м их было более десяти), и встречи на полях многосторонних саммитов и международных мероприятий. Даже нынешняя ноябрьская встреча для Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина – не последняя в этом году. Впереди еще совместное участие в саммитах по линии Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Однако регулярные осенние встречи президентов в плане развития двусторонних отношений имеют особое значение, поскольку в связке с ними проходят форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Как обратил внимание Глава государства, на этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реализуются на региональном уровне. Эти мероприятия проводятся уже более 20 лет и внесли огромный вклад в практическое взаимодействие наших стран и укрепление связей между народами.

– И государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, и XXI Форум межрегионального сотрудничества в Уральске наглядно демонстрируют поступательность развития двусторонних связей и подтверж­дают стратегический характер союзнических отношений Казахстана и России в условиях продолжающейся геополитической турбулентности, – отмечает и. о. руководителя отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Марат Рамазанов.

Как обращает внимание эксперт, политический диалог Казахстана и России стабильно отличается высоким уровнем доверия и качеством партнерского взаимодействия. В рамках состоявшегося визита основной акцент был сделан на практическом укреплении сотрудничества и конкретных механизмов взаимодействия. Такой подход отражает стремление сторон к последовательнос­ти, предсказуемости и долгосрочной устойчивости союзнического курса.

– Отношения между Россией и Казахстаном за десятилетия после распада СССР постоянно находятся на высочайшем уровне – в вопросах геополитики и безопасности, экономического и гуманитарного, научно-технологического, инвестиционного, культурного, образовательного сотрудничества. Для Казахстана Россия – союзник номер один. Спикеры, премьеры и их замы, министры, акимы, главы госкомпаний и, естественно, первые лица двух стран встречаются с такой частотой, что подсчитать их хотя бы за год достаточно затруднительно. И тем не менее нынешний визит поднял отношения на новый уровень. Принимающая сторона показала настолько высокий уровень гостеприимства и протокола, что даже бывалые дипломаты были растроганы. Это сигнал и вовне: речь идет о равноправном и взаимоуважительном союзе, – подчеркивает политолог Данияр Ашимбаев, комментируя итоги визита в своем telegram-канале.

Как подчеркивает политолог Эдуард Полетаев, подписанная в Москве декларация – это документ, который обладает высоким визионерским потенциалом, в нем закрепились ценностные установки, мировоззренческие взгляды, планы на взаимодействие в будущем. Она отражает намерение сторон развивать союзнические отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии. В текущей геополитической ситуации, по его мнению, документ имеет символическое и практическое значение – он подтверждает устойчивость двустороннего диалога и готовность сторон совместно реагировать на вызовы времени.

– Наличие у государства стратегичес­ких партнеров и союзников, то есть стран, способных в любое время и без дополнительных условий оказать ему необходимую моральную, экономичес­кую, политичес­кую и иную поддержку, является одним из серьезных факторов, определяющих стабильность его позиций в современном мире. Волей судьбы такими партнерами стали Казахстан и Россия, имеющие протяженную общую границу, сохраняющие и развивающие самые тесные связи. Стратегическое парт­нерство и союзничество представляют собой два самых высоких уровня международных отношений, на которых поддерживаются долгосрочные взаимовыгодные связи в широком спектре сотрудничества в соответствии с национальными интересами государств. При этом увеличивается количество сфер взаимодействия, а союзники ожидают друг от друга проявления доброжелательности, доверия, надежности и предсказуемости, – отмечает Эдуард Полетаев в своем telegram-канале.

Декларация стала не единственным документом, пополнившим договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества по итогам визита. В Москве подписаны более дюжины соглашений, меморандумов и совместных планов, зат­рагивающих самые разные сферы (что вновь подтверждает всеобъемлющий характер партнерства).

Большой блок документов и договоренностей, в том числе отраженных в декларации, охватывает сотрудничество в транспортно-логистической сфере, которая для двусторонних отношений имеет стратегическое значение. Большое внимание уделено улучшению трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствованию работы пунктов пропуска на границе.

– Достигнута договоренность о создании единой евразийской транспортно-логистической сети, включая сопряжение МТК «Север – Юг» со Средним коридором и другими маршрутами. Причем этому предшествовало прибытие 8 нояб­ря в сухой порт Априн (Иран) первого грузового поезда из России. В связи с этим ожидается увеличение в ближайшее время объема грузоперевозок в этом направлении через Казахстан. Относительно же Среднего коридора Астана, похоже, убедила Москву действовать по принципу «и-и», а не «или-или». К тому же этот маршрут используется в основном Китаем, с которым Россия также развивает стратегическое партнерство. РФ также выразила готовность участвовать в процессе модернизации автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. Так, в 2026 году ею планируется завершить строительство трассы «Восток» между Москвой и Тюменью, которая станет частью этого коридора, – обращает внимание политолог, глава Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Он также отмечает, что с учетом предстоящего председательства Казахстана в Евразийском экономичес­ком союзе отмечено продолжение деятельности по развитию общих рынков. В том числе, по мнению политолога, это может способствовать долгожданному созданию к 2027 году рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также устранению ряда барьеров в торговле между странами – участницами союза.

Среди других важных сфер: энергетика и активизация сотрудничества в инновационных сферах. Здесь особо отмечена плодотворная работа с компанией «Росатом», в том числе по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Ряд подписанных в рамках визита документов позволит нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий. Широкие возможности открываются в IT-секторе.

Безусловно, нельзя забывать и о таком большом и важном треке казахстанско-российского сотрудничества, как культурно-гуманитарная сфера. Важность укрепления и развития взаимодействия в этой области неизменно подчеркивают и Касым-Жомарт Токаев, и Владимир Путин. Такое внимание более чем закономерно и оправданно: Казахстан и Россия, как не раз отмечалось в ходе переговоров, давние друзья и богом данные соседи, наши народы через многое прошли вместе и энергия «человеческого фактора» играет большую роль в том, как развиваются межгосударственные связи.

И для того чтобы связи, доверие и взаимопонимание между народами только крепли, сотрудничество и диалог в сфере образования и культуры имеют огромное значение. Здесь у наших стран традиционно активное взаимодействие, динамика которого только нарастает. Регулярно проводятся перекрестные дни культуры, совместные проекты и сотрудничество в сфере культуры набирают обороты. Как было объявлено в ходе переговоров, в Москве запланировано открытие Казахского информационно-культурного центра.

В сфере образования тоже есть важные результаты: в Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов (в том числе МГУ и МГИМО), а с этого года начал свою работу первый в России филиал казахстанского вуза – КазНУ им. аль-Фараби в Омске открыл представительство на базе Омского государственного университета им. Ф. Достоевского. Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран, в Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы «Сириус».

Также в Казахстане большое внимание уделяется продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Международная организация по русскому языку.

Как подчеркнул политолог Данияр Ашимбаев, обе наши страны ценят дружбу и союзничество и не позволяют себе политики, создающей друг другу угрозы и риски, что охватывает не только внешний, но и внутренний контур. И в случае Казахстана и России огромное значение имеют историческая основа наших отношений и современный уровень союзничества и взаимопонимания.

В этом контексте он обращает внимание на важную мысль, высказанную Президентом Касым-Жомартом

Токаевым об обеспечении преемственности таких отношений между государствами и народами.

«Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важнос­ти развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно», – заявил Глава нашего государства на переговорах с Президентом РФ.