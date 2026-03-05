Объект, возводимый ТОО «Талдыкорганвнештранс», выходит за рамки обычного производства. По словам директора компании Казиса Джаирбаева, главная миссия завода – создать прочную связь между фермером и конечным потребителем, внедрив высокие стандарты качества. Предприятие будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: на старте планируется переработка 150 тонн сои в сутки с последующим удвоением мощностей и добавлением линии по подсолнечнику (до 600 тонн).

На полную мощность завод выйдет как современный мультикультурный комплекс с замкнутым циклом, выпускающий высокобелковый шрот и растительное масло. Поставки сырья обеспечат более 200 крестьянских хозяйств из шести областей Казахстана. Готовая продукция будет реализовываться не только в Казахстане, но и экспортироваться, в том числе в Китай, Узбекистан и Таджикистан.