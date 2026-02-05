Региональные филиалы Народной партии Казахстана продолжают информационно-разъяснительную работу по проекту новой Конституции. Встречи, круглые столы, дискуссии – вот далеко не полный перечень мероприятий, организованный ими в областях, передает Kazpravda.kz

Фото: halykpartiyasy.kz

Мангистауский областной филиал НПК провел заседание с активистами партии и депутатами местных маслихатов.

– Народная партия Казахстана поддерживает проект новой Конституции, – отметил в ходе мероприятия и.о. руководителя филиала Рашид Тулеугалиев. – Мы считаем, что реализация программы политических реформ нашего Президента Касым-Жомарта Токаева является важнейшим и закономерным шагом в построении Справедливого Казахстана.

Кроме того, филиал провел тематический круглый стол на тему конституционных реформ. Участники всесторонне обсудили основные положения проекта, изложили позицию и взгляды НПК по данному вопросу, а также рассмотрели роль общественно-политических институтов в реализации конституционных изменений.

Партийцы из Западно-Казахстанской области тоже обсуждали конституционные реформы за круглым столом. Мероприятие стало площадкой для живого диалога между представителями филиала, общественности и экспертного сообщества. Председатель филиала Борис Лаврентьев рассказал участникам о ключевых положениях проекта, подчеркнув, как они могут укрепить демократические институты, расширить права и свободы граждан и повысить роль общественного контроля за деятельностью государственных органов. Участники активно обсудили предлагаемые изменения, их социально-политическое значение и возможное влияние на развитие страны.

– Особое внимание уделялось вопросам верховенства закона, социальной справедливости и защиты интересов граждан, – уточнили по итогам организаторы. – Все отметили важность таких дискуссий и выразили готовность продолжать участие в обсуждении.

В Акмолинском областном филиале НПК состоялась диалоговая площадка с активистами региона. В ходе мероприятия участники обменялись мнениями и внесли свои предложения по совершенствованию правовых и общественных механизмов, что, по мнению партийцев, будет способствовать более прозрачному и справедливому формированию законодательства. Особую роль в диалоге сыграли активисты, проявившие готовность к конструктивному обсуждению значимых для общества вопросов.