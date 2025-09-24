Нурдаулет Жумагали стал серебряным призёром чемпионата мира по пара плаванию

Спорт
103

Для Нурдаулета это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира

Фото: НОК

На чемпионате мира по пара плаванию в Сингапуре Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, показав результат 1:06.64, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на НОК

Первое место занял выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук — 1:06.51, третьим финишировал украинец Алексей Федина — 1:06.99.

Отметим, что для Нурдаулета это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира: ранее он становился призёром в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере.

Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 21 по 27 сентября и собрал около 600 участников из 75 стран. За Казахстан выступают 7 спортсменов. Турнир в Сингапуре является первым значимым чемпионатом нового паралимпийского цикла и важным этапом на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года.

На сегодняшний день в стране активно развивается 19 паралимпийских видов спорта, ежегодно проводится свыше 800 мероприятий.

#Спорт #медаль #пара плавание

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Дела пойдут в гору
Когда на кону – юная жизнь
Не абстракция, а реальная ценность
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Духовный центр Жетысу
Карметкомбинат получил газ
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
В Туркестане открыт гребной канал
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Мировая легенда сумо Хакухо Сё провел мастер-класс в Астане
Пусть «Барысу» повезет!
Награды за успех на мировых аренах
Два «золота» завоевал Казахстан на Кубке Азии по фехтованию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]