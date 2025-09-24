Для Нурдаулета это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира

Фото: НОК

На чемпионате мира по пара плаванию в Сингапуре Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, показав результат 1:06.64, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Первое место занял выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук — 1:06.51, третьим финишировал украинец Алексей Федина — 1:06.99.

Отметим, что для Нурдаулета это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира: ранее он становился призёром в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере.

Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 21 по 27 сентября и собрал около 600 участников из 75 стран. За Казахстан выступают 7 спортсменов. Турнир в Сингапуре является первым значимым чемпионатом нового паралимпийского цикла и важным этапом на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года.

На сегодняшний день в стране активно развивается 19 паралимпийских видов спорта, ежегодно проводится свыше 800 мероприятий.