Нурсултан Назарбаев награжден "Звездой Московского университета"
Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе посещения вуза Нурсултан Назарбаев встретился с ректором В.Садовничим, ознакомился с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента, посвящённой идее евразийской интеграции, а также осмотрел музей университета, где оставил запись в книге Почетных гостей.
Во время беседы с В.Садовничим Елбасы подчеркнул, что Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова имеет высокий авторитет и международное признание.
"Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России, который готовит специалистов по востребованным профессиям", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Казахстана подробно остановился на истории развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
"В стенах МГУ в марте 1994 года я выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Мной была представлена концепция о планах дальнейшего сотрудничества. В 2014 году мы подписали Договор о создании Евразийского экономического союза", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы подчеркнул, что несмотря на сложности, объем товарооборота между странами-участницами Евразийского экономического союза растет.
"Более сорока стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создаёт возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа", – сказал Первый Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также отметил темпы развития филиала МГУ, расположенного в столице Казахстана.
"Согласно договорённостям с Президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаём для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров", – сказал Елбасы.
Согласно информации Министерства образования и науки, учебный корпус расположен в районе Сары-Арка и обладает проектной мощностью для обучения и подготовки 800 студентов. Кроме того, новый корпус казахстанского филиала МГУ будет способствовать развитию научно-исследовательского потенциала учебного заведения.
"Если мы хотим двигаться вперёд и не отставать от научно-технического прогресса, нам необходимо заняться развитием образования. Поэтому мы создали в Казахстане "Назарбаев Университет". Для подготовки абитуриентов, соответствующих уровню вуза, мы построили по всей стране 22 интеллектуальные школы. Выпускники этих школ участвуют в международных олимпиадах", – сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь ректор Виктор Садовничий выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за визит, отметив особую роль Елбасы в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте.
"Я очень ценю Ваше отношение к нашему университету и восхищаюсь Вашим вкладом в развитие ЕАЭС. Вы принимали правильные и точные решения. И все время ориентировались только на сотрудничество", – сказал ректор МГУ.
В завершение встречи Почетный доктор МГУ Нурсултан Назарбаев был награждён высшей наградой вуза – "Звездой Московского университета".