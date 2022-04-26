​​​​​​​Нужен диалог

У бизнесменов Акмолинской области накопилось немало жалоб, но, как считают специалисты, все их проблемы решаемы.

Личный прием бизнесменов уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов организовал на площадке региональной палаты Акмолинской области. В итоге с жалобой на действия налоговых органов к бизнес-омбудсмену обратился ряд предпринимателей.

К примеру, в отношении ТОО «Инсект» областной депар­тамент госдоходов инициировал проверку по исполнению налоговых обязательств по отдельным видам налогов.

– Свои действия налоговики объяснили тем, что ТОО относится к категории среднего бизнеса, между тем, согласно данным eGov.kz. и «Правительства для граждан», предприятие является субъектом малого предпринимательства. Причем никакого уведомления или извещения ДГД заблаго­временно не направлял, придав статус среднего бизнеса автоматически, основываясь лишь на сведениях Миннацэкономики. Не согласившись с действиями ДГД, мы подали в суд, и 12 апреля суд первой инстанции вынес решение в нашу пользу, – рассказал представитель ТОО Гани Габдыжамалов.

О своей проблемной ситуации бизнес-омбудсмену поведала и директор ТОО «Охранная фирма «Жан-Эль Кокше» Айман Муратбекова. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» в 2021 году предприятие получило субсидии, исправно выплачивало кредит, однако через некоторое время руководству фирмы сообщили, что субсидии будут приостановлены, так как деятельность охранных фирм отнесена к среднему бизнесу. ТОО «Жан-Эль Кокше» создано в 2011 году, количество сотрудников составляет 30 человек,а доходы не превышают 58 млн тенге в год, предприятие применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса.

Пункт 3 статьи 24 Предпринимательского кодекса четко определяет, что субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юрлица, осуществляющие предпринимательство со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не выше 300 тыс. МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. При этом, согласно пункту 4 этой же статьи ПК, субъектами малого, в том числе микробизнеса, не могут быть признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие охранную деятельность. Возникает резонный вопрос: почему охранные фирмы отнесли к средним субъектам предпринимательства, хотя показатели данного предприятия не превышают критерии субъектов малого?

– Интересно, что из малой категории в среднюю бизнес переводят быстро, а вот в обратном случае предпринимателю нужно предоставить целую доказательную базу. Мы предлагаем изменить действующий алгоритм Правил ведения и использования реестра субъектов предпринимательства. Необходимо синхронизировать все базы данных для оперативного размещения информации, касающихся субъектов предпринимательства, обязательно направлять соотвествующие уведомления в их адрес, а также изменить частоту актуализации реестра, не раз в год, как сейчас, а хотя бы раз в квартал, – считает заместитель директора региональной палаты предпринимателей Расул Сыздыков.

Рустам Журсунов поручил региональному офису бизнес-омбудсмена и экспертам палаты провести комплексный анализ всех жалоб и обращений относительно действий департамента госдоходов и незамедлительно доложить о результатах.

– Подобная ситуация, требующая особого внимания, наблюдается и в Актюбинской области. В то время, когда Президент говорит о дебюрократизации деятельности госаппарата, налоговые органы искусственно создают препоны и барьеры. Налицо явное воспрепятствование предпринимательской деятельности. Необходимо передать все материалы и представление на имя председателя Комитета госдоходов о проведении служебного расследования вплоть до предоставления их в антикоррупционную службу. Министерствам нацэкономики, цифрового развития рекомендовано актуализировать сведения с Комитетом госдоходов, – заявил бизнес-омбудсмен.

На особый контроль Рустам Журсунов взял обращение представителей Ассоциации предпринимателей города Косшы. Уже более шести лет субъекты предпринимательства вынуждены ходить по инстанциям. Дело в том, что в свое время они возвели пристройки в жилом массиве «Лес­ная поляна», но... без разрешительных документов. Одному из членов ассоциации, индивидуальному предпринимателю Жанар Мусакановой в декабре прошлого года постановлением областного суда предписано произвести принудительный снос возведенного строения – пристройки к магазину.

Да, законодательство в области строительства предусматривает прохождение соответствующих разрешительных процедур в начале строительства, и предприниматель пыталась все это время и сегодня не оставляет попыток узаконить строительство, но все тщетно. Ей отказали ввиду того, что документы по жилому дому, к которому возведена пристройка, не были переданы в акимат Косшы, что, в принципе, подтверждается в письменном ответе местного исполнительного органа.

По сути, отсутствие должным образом оформленного земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом – это упущение самих госорганов и застройщиков, которые до настоя­щего времени это не сделали. А тем временем страдают законные права и интересы предпринимателя, и есть риски, что она вообще останется без постоянного заработка и средств к существованию. И Жанар Мусаканова – не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой. Практически в каждом доме «Лесной поляны» есть пристройки, которые возвели свыше 70 предпринимателей, не исключено, что снос коснется и их.

В рамках поездки уполномоченный по защите прав предпринимателей встретился также с главой региона Ермеком Маржикпаевым. Стороны обсудили большой круг вопросов, затронув в том числе проб­лемные аспекты. Бизнес-омбудсмен поделился с акимом области рядом проблем, с которыми обратились к нему предприниматели. В частности, Рустам Журсунов рассказал о ситуации с пристройками в городе Косшы. Глава региона пообещал решить этот вопрос в самое ближайшее время.

Уже за I квартал текущего года в региональный офис омбудсмена поступило 54 обращения по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 19, что составляет 35%. Сумма защищенных прав превысила 97 млн тенге.

– Лидируют, как всегда, земельные отношения. Конкурсы для фермеров проводятся, аукционы тоже, но акиматы в районах и городах продолжают предоставлять землю без аукциона. Такую прак­тику необходимо прекращать, в итоге страдают только предприниматели, должностные лица максимум наказываются дисцип­линарно, – отметил на заседании «круглого стола» директор РПП Ерканат Мусылманбек.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей поручил внести предложения в рамках действующего законодательства в Минфин по обращению Кайрата Султанова, председателя «Туристской ассоциации Акмолинской области». Он предложил добавить в статью 590 Налогового кодекса раздел о транспортных средствах, обслуживающих детские оздоровительные центры, санатории, дома отдыха и другие объекты, находящиеся на территории ГНПП. Согласно данной норме, физичес­кие лица, постоянно проживающие в населенных пунк­тах или имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных тер­риторий, а также природоохранные организации не производят оплату при въезде на особо охраняемые природные территории.

Кайрат Султанов предложил также внести изменения в статью 591 Налогового кодекса:

– Нужно добавить ставки по оплате за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Плата за въезд на отрезок дороги Нур-Султан – Щучинск за выходные и праздничные дни в летний период составляет колоссальные суммы, практически миллиардные.

Подводя итоги рабочей поездки, Рустам Журсунов отметил, что в целом бизнес-климат в регионе на высоком уровне. По его словам, есть понимание со стороны руководства области. А что касается вопросов проблемного характера, то большей частью они решаемы на местах.