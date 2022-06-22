Нужно найти золотую середину – Абаев о строительстве отеля в урочище Бозжыра

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал вопрос развития туризма в Бозжыра, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По поводу урочища Бозжыра, пока никаких планов нет. Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный. Представьте, если бы не было Медео – ходили бы люди? Ходили. Катались бы на искусственных катках. Но ни о какой чистоте и ухоженности речь бы не шла. На Бозжыра примерно такая сейчас ситуация. Мы должны, при соблюдении всех экологических требований, построить вне самой территории Бозжыра отель, тогда люди будут приезжать на цивилизованный туризм», - сказал Абаев.

По его словам, отель можно построить и в 200 км от урочища.

«Вопрос по поводу строительства отеля нужно обсуждать между инвесторами, общественностью и экологами. Надо найти золотую середину», - резюмировал глава МКС.