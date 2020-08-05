Общество
Нужно возрождать в обществе гуманное отношение ко всему живому – Мирзагалиев
Жанат Тукпиев
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев высказался о необходимости принятия нового законопроекта по защите животных, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Нормы данного законопроекта разработаны специалистами. Они дают четкое понимание – как должны быть выстроены отношения с животными с точки зрения этики. Мы должны поставить четкий законодательный заслон всяческим негативным проявлениям в этой сфере. Нарушителей нужно жестко наказывать, чтобы было неповадно. Сегодня наказания в этой сфере требуют ужесточения", – сказал Мирзагалиев на онлайн-обсуждении соответствующего законопроекта.

По его словам, в действующем законодательстве отсутствуют стандарты строительства приютов для животных и правила выгула и содержания домашних животных, а правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек разнятся по регионам.

"Вызывают немало нареканий общественности сам процесс отстрела бродячих животных, собачьи бои, условия содержания зверей в некоторых зоопарках и цирках", – заявил он.

Министр подчеркнул, что в последнее время факты жестокого обращения с животными не прекращаются.

"Буквально на днях в СМИ были сообщения о новых фактах ужасающего отношения к животным. В Шымкенте мужчина на глазах у детей застрелил котенка на улице. Еще один мальчик из столицы выбросил котенка прямо в лестничный пролет с последнего этажа. Такая жестокость допускается не в первый раз. Проблема очень серьезная. Исследования показывают, что жестокость по отношению к животным приводит, в конечном счете, к жестокому обращению к людям и преступлениям. Нам необходимо возрождать в обществе законы морали и гуманного отношения ко всему живому", – резюмировал Мирзагалиев.

Отметим, в последнее время в Казахстане участились факты жестокого обращения с животными. 31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника.

Также в сети появилась видеозапись, на которой несколько парней заживо сожгли щенка в Алматинской области.

Подробнее о других фактах жестокого обращения с животными можно прочитать здесь.

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