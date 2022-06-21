О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи

Клятва единства

В низовьях реки Сарысу, в 20 км от нее на восток, у ключа Тасбулак урочища Тангбалынура, имеется утес, на котором высечены родовые гербы-тамги родов и племен рядом с надписью о единстве казахского народа.

Академик Каныш Сатпаев в свое время выдвинул предположение, что Танбалы тас, как и весь Джезказган-Улутауский регион, с древнейших времен был сакральным и политическим центром Великой степи. Первым же ученым, профессионально изучавшим памятник «Танбалы тас» в историческом плане, был Алькей Маргулан.

– Народное предание гласит, что именно здесь, у ключа Тасбулак, происходило первое историческое совещание родов об организации новой народности «казах», решение которого зафиксировано на утесе родовыми знаками всех племен, участвовавших в совещании, – говорит Жамбыл Артыкбаев, доктор исторических наук, профессор. – В результате наших разведочно-исследовательских работ в 1998, 2003, 2018 годах мы нашли два оврага (жар), в которых имелись камни с казахскими надписями и тамгами.

На краю первого, условно названного учеными «Танбалы тас-1» (танба – герб по-казахски), установлена теперь ориентировочная кирпичная стела. Памятник когда-то представлял из себя плоскую отвесную скалу на западной стороне оврага. По предположению Жамбыла Артыкбаева, основное количество надписей нанесено было именно на нее. Лишь на пяти валунах ученые обнаружили еще несколько знаков (тамг).

Интерес представляет и местность выше отвесной скалы со знаками. Там расположена каменная насыпь-курган, называемая среди казахов «оба».

Второй памятник со знаками и письменами, названный «Танбалы тас-2», находится в 4 км восточнее от первого. Памятник представляет собой отвесную скалу. Камень на Танбалы тас-2 в сравнении с первым более мягкой породы. На камнях имеются надписи на арабском языке, трудно идентифицируемые знаки, а также тамги казахов. Поверх них нанесено огромное количество современных надписей, что практически делает невозможным их расшифровку. Со знаков и надписей, определенных как более ранние, были сделаны зарисовки (кальки). Памятник был зафиксирован на фото- и видеоаппаратуру.

– Из-за плохой сохранности памятника нам удалось выявить и зафиксировать лишь несколько знаков, определенных нами как тамги, – уточняет Жамбыл Артыкбаев.

Среди них идентифицируются тамги казахов (такие же, как на памятнике «Танбалы тас-1»): босаға – рода конырат; бақан, бағана – рода найман; қосәліп – рода кипчак; ашамай – рода керей; көз танба – рода аргын; балға, балта – целого ряда родов, входивших в состав Младшего жуза, – джагалбайлы, телеу, тама, торткара, карасакал, шекты; тарақ – чингизидов (торе), родов таракты Среднего жуза и жалайыр Старшего жуза.

Ученым удалось прочитать несколько надписей, в которых упоминаются правители Золотоордынской эпохи. Так, здесь встречаются имена представителей чингизидов (Орыс-хана, Куыйрчука, Барак-хана), от которых впоследствии вели свое происхождение все казахские ханы и султаны.

Уникальна надпись, срисованная и расшифрованная Халижаном Бекхожиным. Она подтвердила предание казахов о том, что именно здесь произошло объединение племен, составивших ядро Казахского ханства.

Содержание ее следующее: «Кыпчаки, найманы, алчины, аргыны (каракесек), уйсуны (куйсун) и табыны! О дай благоденствия этим шестерым». Напротив названия каждого племени были нарисованы их родовые тамги. Таким образом, здесь упомянуты все главные рода трех казахских жузов. Шесть племен – это традиционное название союза «Алты алаш».

С памятником «Танбалы тас» казахи связывали начало своей государственности.

Алькей Маргулан провел в свое время сравнительный анализ тамг с аналогичными знаками с памятников тюркской эпохи и казахскими родовыми тамгами. В итоге он констатировал, что самые ранние из них относятся к тюркскому времени, а поздние – к XIX веку. Как он отмечал, это историческое место прославлено в преданиях и в поэзии и называется «қазақтың ұран шақырып, қазақ болған жері» – место провозглашения этнонима «казах».

В 30-х годах XX века академик Каныш Сатпаев также связывал родовые знаки и надписи на Танбалы тас с историей образования Казахского ханства и казахского этноса.

По убеждению Жамбыла Артыкбаева, история и культура Танбалы жар имеет глубинные пласты, связанные с древними жителями степных просторов. Танбалы жар был одним из узловых регионов, связывавших крупные культурные очаги великой степной цивилизации. Местность вокруг Танбалы жар богата историческими памятниками Казахского ханства (XV–XVIII веков).

Этот регион с самой седой древности был излюбленным местом проживания людей. Часто встречаются здесь и гуннские курганы, отличительной чертой которых являются бараньи камни (кой тас), установленные во многих погребальных комплексах. Один из выдающихся памятников гуннского зодчества – мавзолей Домбауыл. Это сравнительно небольшое сооружение находится в Улытауском районе Карагандинской области, на левом берегу реки Каракенгир.

В годы правления Касым-хана, которое отмечено небывалым подъемом Казахского ханства, в долине реки Кенгир, сооружается мавзолей в честь Алаша-хана. Имя легендарного прародителя должно было объединять многочисленные племена, вошедшие в казахский союз, и направлять народ на служение государству. И это не случайно. Этот регион, по которому в средневековый период проходили караваны, связывавшие южные оазисы со степью, был крупным политическим и культурно-экономическим центром Центральной Азии.

Танбалы жар – культовое место, где собраны родовые гербы-тамги казахских родов, оно стало символом зарождения казахской государственности, позволило всем казахским племенам и родам ощущать общность своих исторических судеб. Это своеобразная, зафиксированная на камнях клятва, принесенная на фото Жамбыла Артыкбаева верность казахскому государству.