Культура
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Игорь Прохоров

Клятва единства

В низовьях реки Сарысу, в 20 км от нее на восток, у ключа Тасбулак урочища Тангбалынура, имеется утес, на котором высечены родовые гербы-тамги родов и племен рядом с надписью о единстве казахского народа.

Академик Каныш Сатпаев в свое время выдвинул предположение, что Танбалы тас, как и весь Джезказган-Улутауский регион, с древнейших времен был сакральным и политическим центром Великой степи. Первым же ученым, профессионально изучавшим памятник «Танбалы тас» в историческом плане, был Алькей Маргулан.

– Народное предание гласит, что именно здесь, у ключа Тасбулак, происходило первое историческое совещание родов об организации новой народности «казах», решение которого зафиксировано на утесе родовыми знаками всех племен, участвовавших в совещании, – говорит Жамбыл Артыкбаев, доктор исторических наук, профессор. – В результате наших разведочно-исследовательских работ в 1998, 2003, 2018 годах мы нашли два оврага (жар), в которых имелись камни с казахскими надписями и тамгами.

На краю первого, условно названного учеными «Танбалы тас-1» (танба – герб по-казахски), установлена теперь ориентировочная кирпичная стела. Памятник когда-то представлял из себя плоскую отвесную скалу на западной стороне оврага. По предположению Жамбыла Артыкбаева, основное количество надписей нанесено было именно на нее. Лишь на пяти валунах ученые обнаружили еще несколько знаков (тамг).

Интерес представляет и местность выше отвесной скалы со знаками. Там расположена каменная насыпь-курган, называемая среди казахов «оба».

Второй памятник со знаками и письменами, названный «Танбалы тас-2», находится в 4 км восточнее от первого. Памятник представляет собой отвесную скалу. Камень на Танбалы тас-2 в сравнении с первым более мягкой породы. На камнях имеются надписи на арабском языке, трудно идентифицируемые знаки, а также тамги казахов. Поверх них нанесено огромное количество современных надписей, что практически делает невозможным их расшифровку. Со знаков и надписей, определенных как более ранние, были сделаны зарисовки (кальки). Памятник был зафиксирован на фото- и видеоаппаратуру.

– Из-за плохой сохранности памятника нам удалось выявить и зафиксировать лишь несколько знаков, определенных нами как тамги, – уточняет Жамбыл Артыкбаев.

Среди них идентифицируются тамги казахов (такие же, как на памятнике «Танбалы тас-1»): босаға – рода конырат; бақан, бағана – рода найман; қосәліп – рода кипчак; ашамай – рода керей; көз танба – рода аргын; балға, балта – целого ряда родов, входивших в состав Младшего жуза, – джагалбайлы, телеу, тама, торткара, карасакал, шекты; тарақ – чингизидов (торе), родов таракты Среднего жуза и жалайыр Старшего жуза.

Ученым удалось прочитать несколько надписей, в которых упоминаются правители Золотоордынской эпохи. Так, здесь встречаются имена представителей чингизидов (Орыс-хана, Куыйрчука, Барак-хана), от которых впоследствии вели свое происхождение все казахские ханы и султаны.

Уникальна надпись, срисованная и расшифрованная Халижаном Бекхожиным. Она подтвердила предание казахов о том, что именно здесь произошло объединение племен, составивших ядро Казахского ханства.

Содержание ее следующее: «Кыпчаки, найманы, алчины, аргыны (каракесек), уйсуны (куйсун) и табыны! О дай благоденствия этим шестерым». Напротив названия каждого племени были нарисованы их родовые тамги. Таким образом, здесь упомянуты все главные рода трех казахских жузов. Шесть племен – это традиционное название союза «Алты алаш».

С памятником «Танбалы тас» казахи связывали начало своей государственности.

Алькей Маргулан провел в свое время сравнительный анализ тамг с аналогичными знаками с памятников тюркской эпохи и казахскими родовыми тамгами. В итоге он констатировал, что самые ранние из них относятся к тюркскому времени, а поздние – к XIX веку. Как он отмечал, это историческое место прославлено в преданиях и в поэзии и называется «қазақтың ұран шақырып, қазақ болған жері» – место провозглашения этнонима «казах».

В 30-х годах XX века академик Каныш Сатпаев также связывал родовые знаки и надписи на Танбалы тас с историей образования Казахского ханства и казахского этноса.

По убеждению Жамбыла Артыкбаева, история и культура Танбалы жар имеет глубинные пласты, связанные с древними жителями степных просторов. Танбалы жар был одним из узловых регионов, связывавших крупные культурные очаги великой степной цивилизации. Местность вокруг Танбалы жар богата историческими памятниками Казахского ханства (XV–XVIII веков).

Этот регион с самой седой древности был излюбленным местом проживания людей. Часто встречаются здесь и гуннские курганы, отличительной чертой которых являются бараньи камни (кой тас), установленные во многих погребальных комплексах. Один из выдающихся памятников гуннского зодчества – мавзолей Домбауыл. Это сравнительно небольшое сооружение находится в Улытауском районе Карагандинской области, на левом берегу реки Каракенгир.

В годы правления Касым-хана, которое отмечено небывалым подъемом Казахского ханства, в долине реки Кенгир, сооружается мавзолей в честь Алаша-хана. Имя легендарного прародителя должно было объединять многочисленные племена, вошедшие в казахский союз, и направлять народ на служение государству. И это не случайно. Этот регион, по которому в средневековый период проходили караваны, связывавшие южные оазисы со степью, был крупным политическим и культурно-экономическим центром Центральной Азии.

Танбалы жар – культовое место, где собраны родовые гербы-тамги казахских родов, оно стало символом зарождения казахской государственности, позволило всем казахским племенам и родам ощущать общность своих исторических судеб. Это своеобразная, зафиксированная на камнях клятва, принесенная на фото Жамбыла Артыкбаева верность казахскому государству.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
События трагического января: ставим точку?
Красота спасет мир
Спорту все возрасты покорны
Время подвести итоги
Зеленую улицу мастерам!
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Власть сильна народом
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Культура
"Снесен дом Ахмета Байтурсынова": в облакимате прокомментир…
Культура
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" пр…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару …
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]