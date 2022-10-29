О ходе строительства ЛРТ в Астане рассказали в акимате

Монтаж балок ЛРТ планируется завершить до конца года, сообщили в пресс-службе Акимата столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

До конца года в Астане завершат монтаж балок и свай на линиях ЛРТ. А в следующем году планируют приступить к установке железобетонных конструкций и полностью провести инженерные сети. На сегодня уже смонтировали 40 сборных балок.

Отметим, строительство наземного метро началось 11 лет назад. О том, что его всё -таки достроят, ранее заявлял Алтай Кульгинов. По его словам ЛРТ нельзя рассматривать как бизнес-проект. Экономической пользы он не принесёт, но зато разгрузит транспортные коридоры города.