О погоде на выходные по Казахстану рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 9-11 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана, под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы - осадки в виде снега и дождя.

В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь северные, восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона. В связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температур, отметили синоптики.

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра, добавили в Казгидромете.