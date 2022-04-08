РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 9-11 апреля, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана, под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы - осадки в виде снега и дождя.
В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.
Лишь северные, восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона. В связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температур, отметили синоптики.
По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра, добавили в Казгидромете.