О происшествиях по Казахстану в новогоднюю ночь рассказали в КЧС

Закон и Порядок
Фото: yandex.com
В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК рассказали о происшествиях по республике в новогоднюю ночь, сообщает Kazpravda.kz.

Так, в Нур-Султане сегодня, 1 января, в 03:23 в дачном обществе "Авиатор" жилого массива "Пригородный" произошло загорание дачного жилого дома на площади 80 кв.м. с последующим частичным обрушением.

"Принятыми мерами огнеборцев пожар был ликвидирован в 04:24. В ходе разбора завалов обнаружены два обгоревших трупа мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 16 человек личного состава и три единицы пожарной техники столичного ДЧС", - проинформировали в КЧС.

В Алматы в 00:31 на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в БЦ "Grand Asia" по улице Жумалиева Алмалинского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание наружной обшивки утеплителя под керамогранитом с 1 по 12 этажи.

"Возгорание ликвидировали в 02:18 на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. К тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС Алматы", - рассказали в пресс-службе.

В Амангельдинском районе Костанайской области в 05:35 в трех километрах от села Карасу на территории зимовки "Машдвор" загорелась времянка на площади 45 кв.м. Пожарные ликвидировали огонь в 06:40. С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1974 года рождения. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники ДЧС Костанайской области.

В Мангистауской области в 06:10 в селе Мангистау Мунайлинского района на центральной площади произошло загорание новогодней искусственной елки высотой 17 метров. Принятыми мерами пожарных загорание было ликвидировано в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина загорания - короткое замыкание электропроводки.

"В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области", - добавили в КЧС.

Популярное

Все
Стартовала акция «Дорога в школу»
На перекрестке глобальных маршрутов
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Формируя электоральную повестку
Безопасность и образование детей – под особый контроль
В помощь избирателю
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Масштабное шоу пройдет в столице
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
Два взгляда на одну эпоху
Звучали песни, кипел самовар...
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Повелитель многотонных поездов
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
От экрана – до арены
На пути к Лос-Анджелесу
Развивать потенциал молодежи
Отражение политической культуры общества
Надежда, ищущая свет во тьме
Ультиматум УЕФА
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
«Затонувший лес» станет ближе
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Там, где выплавляют медь
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»
На кортах планеты
Семь медалей из Ташкента
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?

Читайте также

«Могу потерять работу»: казахстанец потребовал наказать жур…
В Актау состоялся двухдневный слет молодых сотрудников АФМ
Полиция выявила нарушителя ПДД во время мониторинга социаль…
На станциях LRT в Астане проходят профилактические рейды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]