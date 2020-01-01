О происшествиях по Казахстану в новогоднюю ночь рассказали в КЧС

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК рассказали о происшествиях по республике в новогоднюю ночь, сообщает Kazpravda.kz.
Так, в Нур-Султане сегодня, 1 января, в 03:23 в дачном обществе "Авиатор" жилого массива "Пригородный" произошло загорание дачного жилого дома на площади 80 кв.м. с последующим частичным обрушением.
"Принятыми мерами огнеборцев пожар был ликвидирован в 04:24. В ходе разбора завалов обнаружены два обгоревших трупа мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 16 человек личного состава и три единицы пожарной техники столичного ДЧС", - проинформировали в КЧС.
В Алматы в 00:31 на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в БЦ "Grand Asia" по улице Жумалиева Алмалинского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание наружной обшивки утеплителя под керамогранитом с 1 по 12 этажи.
"Возгорание ликвидировали в 02:18 на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. К тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС Алматы", - рассказали в пресс-службе.
В Амангельдинском районе Костанайской области в 05:35 в трех километрах от села Карасу на территории зимовки "Машдвор" загорелась времянка на площади 45 кв.м. Пожарные ликвидировали огонь в 06:40. С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1974 года рождения. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники ДЧС Костанайской области.
В Мангистауской области в 06:10 в селе Мангистау Мунайлинского района на центральной площади произошло загорание новогодней искусственной елки высотой 17 метров. Принятыми мерами пожарных загорание было ликвидировано в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина загорания - короткое замыкание электропроводки.
"В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области", - добавили в КЧС.
Так, в Нур-Султане сегодня, 1 января, в 03:23 в дачном обществе "Авиатор" жилого массива "Пригородный" произошло загорание дачного жилого дома на площади 80 кв.м. с последующим частичным обрушением.
"Принятыми мерами огнеборцев пожар был ликвидирован в 04:24. В ходе разбора завалов обнаружены два обгоревших трупа мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 16 человек личного состава и три единицы пожарной техники столичного ДЧС", - проинформировали в КЧС.
В Алматы в 00:31 на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в БЦ "Grand Asia" по улице Жумалиева Алмалинского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание наружной обшивки утеплителя под керамогранитом с 1 по 12 этажи.
"Возгорание ликвидировали в 02:18 на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. К тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС Алматы", - рассказали в пресс-службе.
В Амангельдинском районе Костанайской области в 05:35 в трех километрах от села Карасу на территории зимовки "Машдвор" загорелась времянка на площади 45 кв.м. Пожарные ликвидировали огонь в 06:40. С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1974 года рождения. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники ДЧС Костанайской области.
В Мангистауской области в 06:10 в селе Мангистау Мунайлинского района на центральной площади произошло загорание новогодней искусственной елки высотой 17 метров. Принятыми мерами пожарных загорание было ликвидировано в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина загорания - короткое замыкание электропроводки.
"В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области", - добавили в КЧС.