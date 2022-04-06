О результатах проверки в отношении "KEGOC" сообщили в МНЭ РК

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК завершил проверку в отношении АО "KEGOC", сообщает Kazpravda.kz.

"На основании обращения завода по производству трубной продукции была проведена внеплановая проверка в отношении АО "KEGOC", по итогам которой установлено нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в части доступа потребителей к регулируемой услуге.

В результате, в отношении АО "KEGOC" составлен протокол об административном правонарушении по части четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, который по ходатайству субъекта передан на рассмотрение суда", - говорится в сообщении комитета.

В пресс-службе отметили, что в случае рассмотрения административного дела в пользу КРЕМ, АО "KEGOC" грозит административный штраф в размере 4 900 800 тенге.