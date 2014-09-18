О семье забота особая Статьи 609 Марина ПАРХОМЕНКО

На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на сей раз шла речь о предварительных итогах конкурса и о мерах, принятых государством в поддержку семьи.



– Первый Национальный конкурс "Мерейлi отбасы", проводимый в стране по инициативе Президента ­Нурсултана Назарбаева, скорее даже не конкурс, а праздник, в котором приняли участие 1 298 семей, – подчеркнула председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Махаббат Бекбосынова. – Из этого числа определены 16 лучших семей, но я неоднократно говорила о том, что достойных, красивых семейных союзов в Казахстане множество.



Много казахских, русских, украинских семей. Есть чеченские, ингушские, немецкие, корейские, и очень много смешанных. Это очень радует, потому что Казахстан – многонациональная страна. Семьи разные: есть многодетная, состоящая из 75 человек – это четыре поколения. Есть династии врачей, пожарных, полицейских, энергетиков, сельских тружеников, альпинистов, железнодорожников, оралманов, которые уже обжились в Казахстане. Думаю, благодаря этому празднику мы имеем возможность увидеть весь Казахстан, достоинства каждого региона.



О том, какой приз ожидает победителя конкурса, организаторы пока не говорят, но из впечатлений, которыми поделилась член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен, ясно одно: большой праздник станет настоящим гимном счастливой дружной семье казахстанцев. Но с завершением конкурса семья как таковая не перестанет быть объектом пристального внимания со стороны государства.



– Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК действует шестнадцатый год, и такого института на территории СНГ, пожалуй, нет, – отметила Махаббат Бекбосынова. – Во многих государствах созданы министерства по делам женщин и семьи, но чем уникален наш институт, так это тем, что он создан при Президенте. И это как нельзя точно отражает политику государства в отношении вопросов, связанных с поддержкой женщин и детей.



– Семья – это самый главный социальный институт, начало начал, – считает депутат Мажилиса Парламента РК, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Анатолий Башмаков. – Сегодня важнее всего сохранить в нашем обществе народные традиции, а значит, и семейные ценности, которые будут передаваться из поколения в поколение, укрепляя государство.



По словам депутата, государство в настоящее время оказывает семье серьезную поддержку. Пять-семь лет назад в стране были высокие показатели материнской и младенческой смертности. Государство утроило финансовые вливания в систему здравоохранения, и в итоге в шесть раз сократилась материнская смертность, в два раза – младенческая.



Весома социальная поддержка семей с детьми: из бюджета независимо от дохода выплачиваются пособия на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года. И такую помощь сегодня получают почти 400 тыс. семей. Самая большая статья расходов из бюджета идет на здравоохранение и образование, а значит, создаются все условия для увеличения рождаемости. Постепенно решается вопрос обеспечения жильем молодых семей, в стране серьезно занимаются проблемой нехватки детских садов – до 2020 года этот вопрос будет закрыт повсеместно.



В структуре Нацкомиссии создано 11 рабочих групп по разным направлениям: женщина на уровне принятия решений, развитие социальной политики, охрана здоровья женщин и детей, защита прав женщин и детей с инвалидностью, профилактика бытового насилия и преступлений, связанных с торговлей людьми, укрепление института брака и семьи. Задача этих групп заключается в координации действий государственных органов и НПО.



И результаты работы, проделанной Нацкомиссией, уже есть. Причем весомые. В 2013 году каждый третий микрокредит на селе был предоставлен женщине. Предпринимательниц в среднем бизнесе сегодня около 50%, в малом – более 60%.



В настоящее время в стране действует сеть кризисных центров, которые выполняют колоссальную работу по профилактике бытового насилия. Они выявляют социально неблагополучные семьи с целью оказания им адресной помощи, в том числе психологической. К слову, по данным статистики, в половине случаев обратившимся удается сохранить семьи.



К уязвимым группам населения относятся люди с ограниченными возможностями и подростки. Потому большое внимание уделяется вопросам социализации инвалидов. Национальная комиссия совместно с партией "Нур Отан" заключает меморандум, где будет оговорена разработка плана конкретной помощи таким гражданам.



Нельзя закрывать глаза на проблему суицида среди молодежи и подростков. В связи с этим в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разработана программа выявления подростков с суицидальными наклонностями и оказания им психологической помощи. Задача состоит в том, чтобы обучить, подготовить психологов, которые должны работать повсеместно в регионах, включая сельскую местность.



Конечно, это далеко не все меры, принимаемые в поддержку и развитие института семьи, а только те, о которых успели рассказать участники брифинга. Цель встречи состояла в том, чтобы показать, что не только проблемы семьи, но и успехи, положительный опыт семейных союзов будут в поле зрения и после конкурса.

