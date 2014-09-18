О семье забота особая

Статьи
609
Марина ПАРХОМЕНКО
На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на сей раз шла речь о предварительных итогах конкурса и о мерах, принятых государством в поддержку семьи.

– Первый Национальный конкурс "Мерейлi отбасы", проводимый в стране по инициативе Президента ­Нурсултана Назарбаева, скорее даже не конкурс, а праздник, в котором приняли участие 1 298 семей, – подчеркнула председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Махаббат Бекбосынова. – Из этого числа определены 16 лучших семей, но я неоднократно говорила о том, что достойных, красивых семейных союзов в Казахстане множество.

Много казахских, русских, украинских семей. Есть чеченские, ингушские, немецкие, корейские, и очень много смешанных. Это очень радует, потому что Казахстан – многонациональная страна. Семьи разные: есть многодетная, состоящая из 75 человек – это четыре поколения. Есть династии врачей, пожарных, полицейских, энергетиков, сельских тружеников, альпинистов, железнодорожников, оралманов, которые уже обжились в Казахстане. Думаю, благодаря этому празднику мы имеем возможность увидеть весь Казахстан, достоинства каждого региона.

О том, какой приз ожидает победителя конкурса, организаторы пока не говорят, но из впечатлений, которыми поделилась член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен, ясно одно: большой праздник станет настоящим гимном счастливой дружной семье казахстанцев. Но с завершением конкурса семья как таковая не перестанет быть объектом пристального внимания со стороны государства.

– Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК действует шестнадцатый год, и такого института на территории СНГ, пожалуй, нет, – отметила Махаббат Бекбосынова. – Во многих государствах созданы министерства по делам женщин и семьи, но чем уникален наш институт, так это тем, что он создан при Президенте. И это как нельзя точно отражает политику государства в отношении вопросов, связанных с поддержкой женщин и детей.

– Семья – это самый главный социальный институт, начало начал, – считает депутат Мажилиса Парламента РК, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Анатолий Башмаков. – Сегодня важнее всего сохранить в нашем обществе народные традиции, а значит, и семейные ценности, которые будут передаваться из поколения в поколение, укрепляя государство.

По словам депутата, государство в настоящее время оказывает семье серьезную поддержку. Пять-семь лет назад в стране были высокие показатели материнской и младенческой смертности. Государство утроило финансовые вливания в систему здравоохранения, и в итоге в шесть раз сократилась материнская смертность, в два раза – младенческая.

Весома социальная поддержка семей с детьми: из бюджета независимо от дохода выплачиваются пособия на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года. И такую помощь сегодня получают почти 400 тыс. семей. Самая большая статья расходов из бюджета идет на здравоохранение и образование, а значит, создаются все условия для увеличения рождаемости. Постепенно решается вопрос обеспечения жильем молодых семей, в стране серьезно занимаются проблемой нехватки детских садов – до 2020 года этот вопрос будет закрыт повсеместно.

В структуре Нацкомиссии создано 11 рабочих групп по разным направлениям: женщина на уровне принятия решений, развитие социальной политики, охрана здоровья женщин и детей, защита прав женщин и детей с инвалидностью, профилактика бытового насилия и преступлений, связанных с торговлей людьми, укрепление института брака и семьи. Задача этих групп заключается в координации действий государственных органов и НПО.

И результаты работы, проделанной Нацкомиссией, уже есть. Причем весомые. В 2013 году каждый третий микрокредит на селе был предоставлен женщине. Предпринимательниц в среднем бизнесе сегодня около 50%, в малом – более 60%.

В настоящее время в стране действует сеть кризисных центров, которые выполняют колоссальную работу по профилактике бытового насилия. Они выявляют социально неблагополучные семьи с целью оказания им адресной помощи, в том числе психологической. К слову, по данным статистики, в половине случаев обратившимся удается сохранить семьи.

К уязвимым группам населения относятся люди с ограниченными возможностями и подростки. Потому большое внимание уделяется вопросам социализации инвалидов. Национальная комиссия совместно с партией "Нур Отан" заключает меморандум, где будет оговорена разработка плана конкретной помощи таким гражданам.

Нельзя закрывать глаза на проблему суицида среди молодежи и подростков. В связи с этим в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разработана программа выявления подростков с суицидальными наклонностями и оказания им психологической помощи. Задача состоит в том, чтобы обучить, подготовить психологов, которые должны работать повсеместно в регионах, включая сельскую местность.

Конечно, это далеко не все меры, принимаемые в поддержку и развитие института семьи, а только те, о которых успели рассказать участники брифинга. Цель встречи состояла в том, чтобы показать, что не только проблемы семьи, но и успехи, положительный опыт семейных союзов будут в поле зрения и после конкурса.

Популярное

Все
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Карагандинка Айжан Хасенова создала мобильное приложение в помощь изучающим государственный язык
Женская сборная Казахстана по теннису впервые в истории поднялась на 7-е место в мировом рейтинге
Аксакал из Кызылординской области в 80 лет дает уроки молодым игрокам в кокпар, водит мотоцикл и сажает деревья
Последнее десятилетие решение проблем коммунальной инфраструктуры тормозится искусственным сдерживанием тарифов
На телеканале «Абай-ТВ» стартовала авторская программа «Ситуативный казахский» известного популяризатора государственного языка Каната Тасибекова
В связи с активным развитием платформенной занятости в Казахстане намерены законодательно урегулировать данную сферу, особенно услуги такси и курьерской доставки
В казахстанском интернет-сегменте появилась очередная ложная реклама
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Пусть будет благословенным Ораза айт!
Всего за один квартал текущего года департамент Антикоррупционной службы по области Улытау предотвратил неэффективное использование 34 млн тенге бюджетных средств
Жители густонаселенных районов Южного Казахстана три дня выбирали новое место жительства
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Два ордена за Одер
Троих подозреваемых в сепаратизме членов "народного совета" взяли под стражу в Петропавловске
Бои на море и на суше
В снежном плену
Крутись, гончарный круг
Артист – за мир
«И дольше века…»
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Политические переговоры между министерствами иностранных дел Казахстана и Южной Кореи прошли в Астане
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Читайте также

Деятельность на благо общества
Новые читатели Ауэзова
«И дольше века…»
Артист – за мир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]