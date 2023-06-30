О сервисной модели работы полиции знают только специалисты, людям не видно – Токаев

Фото пресс-службы президента РК

"Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений", - заявил президент на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Кроме того, отметил он, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами.

"Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей. Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности", - подчеркнул президент.