О создании платежной системы юань-тенге рассказали в Минцифры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках Global Digital Trade Expo в Китае казахстанские компании, при участии и поддержке министра цифрового развития Жаслана Мадиева подписали ряд меморандумов для развития цифровых решений в Казахстане и продвижению стартапов в другие страны, передает Kazpravda.kz

Первый меморандум касается строительства Казахстанско-Китайского проекта всестороннего стратегического сотрудничества в области совместного строительства и управления «Умного порта Кольжат».

Ранее по приглашению Токаева, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан с государственным визитом. Стороны договорились одновременно содействовать модернизации и реконструкции портов на китайско-казахстанской границе и постоянно улучшать пропускную способность портов, напомнили в ведомстве.

Также в рамках поездки был подписан меморандум о взаимопонимании между Hangzhou Zhenxin Digital Technology Co., Ltd. и представителем дочерней компании в Казахстане, с партнерами Hangzhou Electric Power ConstructionEquity Investment Co., Ltd. и «Kazakhstan-ChinaProject Cooperation Consulting limited» и ТОО«Aitu – Платежные решения» (входит в группу компаний BTS Digital).

«Интеграция с развитием и обеспечением безопасности китайско-казахстанских платежей ускорит создание платежной системы на основе юань-тенге, повысит устойчивость платежной и клиринговой систем в юанях-тенге, а также предотвратит и устранит риски и скрытые опасности в платежной сфере; будет содействовать созданию и продвижению трансграничной платежной системы юань-тенге, приносить пользу мировой экономике и торговле удобными, безопасными и эффективными платежными услугами, а также играть важную и конструктивную роль в глобальном управлении в области платежей, е-коммерции», – пояснили в Минцифры.

Вместе с тем, казахстанский стартап GrowthVision Pro Ltd. подписал меморандум о взаимопонимании с Центром инновационного сотрудничества Центральной Азии в Ханчжоу. В рамках него будет создан Международный хаб в Китае для развития стартапов из Казахстана и стран Центральной Азии, предоставляя поддержку в виде обучающих ресурсов, отраслевой экспертизы и сетей контактов, поддержки в привлечении инвестиции, масштабирования стартапа и их выхода на рынок Китая.

Кроме того, китайские стартапы получат аналогичную поддержку для выхода на рынки Центральной Азии. Хаб будет фокусироваться на таких отраслях, как искусственный интеллект, цифровая экономика, зеленые технологии, агротехнологии и другие; будет проводить образовательные программы, воркшопы и тренинги для стартапов, помогая им адаптироваться к китайскому рынку и привлекать местных партнеров и инвесторов. Важное внимание будет уделяться передачам технологий, нормативно-правовому сопровождению и выходу на китайский рынок.

Цель сотрудничества – продвижение стартапов и развитие предпринимательства в сфере цифровой трансформации, с акцентом на Казахстан, Центральную Евразию и Китай, подчеркнули в Минцифры.