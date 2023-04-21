О важном новшестве ЕНТ-2023 сообщили в Миннауки

На основном ЕНТ абитуриентам в Казахстане разрешат использовать бумажную версию таблицы Менделеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. Руководитель НЦТ встретился с выпускниками школ города Атырау, где продемонстрировал распечатанную версию таблиц Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей.

«Как известно, сдающим «Химию» на компьютере предоставляются таблицы Менделеева и растворимости солей. Однако выпускники просили разрешение использовать их бумажную версию. Как я ранее говорил, мы приняли решение на основном ЕНТ-2023 по желанию тестируемых предоставлять бумажную версию таблиц», – отметил Емелбаев.

При этом абитуриенты смогут использовать как электронный формат таблиц, так и бумажный. Директор НЦТ предупредил, что бумажная версия будет выдаваться на самом ЕНТ администраторами тестирования.

Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров также будет доступен калькулятор для решения задач по предметам «Математическая грамотность», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «География».