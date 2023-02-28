О завершении LRT в Астане высказался глава МИИР

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«LRT будет достроено. В текущем году соответствующие средства предусмотрены: если я не ошибаюсь, мы выделяем как оператор 50 млрд тенге на продолжение строительства LRT. Теперь это строительство мы с акиматом города обсуждали. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта», – сообщил Марат Карабаев.

По его словам, часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов.

«Сегодня на заседании республиканской бюджетной комиссии были предусмотрены средства. Как вы знаете, дальше мы должны в Парламент прийти, после этого должно быть подписание. На мой взгляд, если сейчас февраль, я думаю, скорее всего, где-то к началу, к апрелю мы передадим средства в акимат», – спрогнозировал глава МИИР.

Напомним, 31 января на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реализовать проект LRT.

«Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет», – заявил президент РК.