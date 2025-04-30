Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является осуществление сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития на территории Казахстана

В соответствии с Соглашением, на территории Республики Казахстан будут реализованы два крупных проекта по строительству ветропарков. Первый крупный проект будет реализован в Жамбылской области со строительством ветропарка энергетической мощностью 500 МВт, системой хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч и воздушными линиями электропередач длиной до 125 км и с напряжением 220 кВ.

Второй крупный проект будет также реализован в Жамбылской области со следующими составляющими: ветропарк энергетической мощностью 500 МВт и системой хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч, этом на BESS будет приходиться 30% установленной мощности на 2 часа.