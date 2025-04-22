Цель мероприятия – сформировать междисциплинарный диалог специалистов – акушеров-гинекологов, эндокринологов, урологов, врачей общей практики – для обеспечения комплексной поддержки молодежи в вопросах репродуктивного здоровья. В центре внимания участников конференции оказались ключевые направления программы Министерства здравоохранения РК «Аналар саулығы»: охрана здоровья подростков, формирование здорового поведения, профилактика ранней беременности и инфекций, передающихся половым путем. Все эти меры направлены на сохранение репродуктивного потенциала страны.

Актуальность темы подтверж­дают данные Национального центра общественного здравоохранения. Согласно второму национальному исследованию «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», проведенному в 2022 году в рамках проекта «Здоровая нация», около 6% девятиклассников уже имели половые контакты. 41% из них впервые вступили в отношения в возрасте 15 лет. Врачи также отмечают крайне низкий уровень использования современных методов контрацепции среди подростков 15–19 лет.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Нурторе Жусип подчеркнул: репродуктивное здоровье молодежи – это основа будущего страны. Своевременное информирование, доступ к медицинским и консультационным услугам помогают молодым людям сформировать ответственное отношение к своему здоровью. Особое внимание сенатор уделил проблеме ранней беременности, назвав ее актуальным социально-медицинским вызовом, требующим взаимодействия между системами образования, здравоохранения и социальной поддержки.

По мнению президента Казах­станской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, эксперта ВОЗ Тамары Джусубалиевой, проблему подростковой беременности нужно не просто обсуждать, а решать. Согласно статистике, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 36 родов на 1 000 девушек в возрасте от 16 до 19 лет – больше, чем во всех европейских странах, вместе взятых. Кроме того, наблюдается рост числа подростков с ВИЧ и случаев суицида. Так, если в 2017 году ВИЧ был диагностирован у 37 подростков, то в 2024-м – уже у 70. Это судьбы детей, которые могут никогда не создать свои семьи.

Для сравнения: в Швейцарии – всего два случая подростковых родов на 1 000 человек, в Дании, Нидерландах и Германии – около пяти. В этих странах уровень использования контрацепции подростками достигает 86–90%. В Казахстане этот показатель всего 8%, несмотря на сопоставимый уровень сексуальной активности. Мы остаемся страной с одним из самых низких уровней контрацепции в мире, хотя 57% населения планеты уже охвачены современными средствами защиты.

Эксперт напомнила, что в странах Европы сексуальное образование давно стало обязательным. В Германии оно начинается с семи лет, охватывая темы гендера, полового воспитания и личных границ. Нидерланды демонстрируют лучшие показатели подросткового здоровья: сексуальный дебют в среднем начинается в 15 лет, при этом 90% подростков используют контрацептивы. В странах ЕС они доступны бесплатно и повсеместно. Это результат государственной заботы о будущем поколении.

– Увы, в Казахстане до сих пор не введено половое воспитание как обязательный предмет. Его пытались интегрировать в биологию, самопознание, вводили факультативный предмет «валеология», но результата это не дало. Учителя не знают, как преподавать такие темы, а еще есть слово «ұят». Да, мы не Европа, у нас свои религиозные и культурные традиции. Но нам необходима адаптированная программа сексуального образования – понятная, доступная, учитывающая особенности менталитета. Она должна быть понятной, а ответственность возложена на молодежные центры здоровья. Настало время объединить усилия Правительства, гражданского общества и специалистов по репродуктивному здоровью, – подчеркнула эксперт.

Пока же отсутствие базовых знаний и недоступность контрацептивов ведут к подростковой беременности, небезопасным абортам, заражению инфекция­ми (в том числе ВИЧ), ранним бракам и отказам от детей. Тамара Джусубалиева отметила, что государство предпринимает определенные шаги. Минздрав разработал программу «Аналар саулығы», в стране работают более 140 молодежных центров, услуги которых покрываются через ОСМС. В этих центрах должны предоставляться консультации по вопросам психологии, планирования семьи, они должны обеспечивать бесплатными средствами контрацепции, считает эксперт ВОЗ.

Академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин полагает, что подростковая беременность и аборты – не только медицинская проблема. Это отражение уровня образования, нравственных приоритетов и ценностей общества.

Он отметил, что с 2014 года в стране наблюдается устойчивое снижение рождаемости. Особое внимание необходимо уделить мужскому здоровью. Согласно данным международных исследований, в Центральной Азии мужское бесплодие составляет более 52% в структуре всех случаев бесплодия.

– Мы до сих пор мало знаем о мужском репродуктивном здоровье. У мужчин падает способность к производству жизнеспособных сперматозоидов. Одна из причин – избыточный вес. Доказано, чем выше индекс массы тела, тем ниже качество спермы. А все начинается с детского рациона: избыток мучного, фастфуда, сладких газированных напитков, – отметил профессор.

И с этим нельзя не согласиться. Подростки находятся под мощным влиянием транснациональных брендов и фастфуд-индустрии, эти продукты преобладают в их рационе. Но получают ли они альтернативную информацию о вреде таких продуктов в семье, школе, СМИ или соцсетях? Этот вопрос стоит адресовать министерствам здравоохранения, просвещения и родителям.

На конференции присутствовали и студенты-медики. На вопрос о том, что они думают о половом просвещении, они единогласно ответили: «Его нет». Большинство девушек получают поверхностную информацию от сестер, подруг, мам. По словам молодежи, ситуация требует кардинальных изменений. В школах должен быть отдельный предмет, а преподавателями должны быть специалисты, обладающие как знаниями, так и умением работать с подростками. Кроме того, контрацептивы в Казахстане дорогие и недоступны для большинства представителей этой категории населения, заявили они.

Пока взрослые обсуждают, как правильно говорить с молодежью о сексе, на форумах и круглых столах, подростки живут своей жизнью: влюбляются, совершают ошибки, сталкиваются с последствиями интимных отношений – без знаний, без защиты, оставаясь один на один с вопросами, на которые им никто не дал ответа.