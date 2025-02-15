Объединенные словом

Литература
38
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Литературный клуб привлекает все больше истинных ценителей поэзии

фото автора

Несколько лет назад в Таразе появилось творческое объединение, в которое вошли любители классической и современной литературы.

– Изначально наше сообщество создавалось как кружок при Доме ветеранов, – вспоминает секретарь литературного клуба Евгений Белоголовых. – Было решено собрать тех, кому в первую очередь нравится чтение. Как оказалось, таких достаточно много, и всех роднит одно – любовь к слову. В те годы его возглавляла Галина Чибитко. Мы проводили творческие вечера, во время которых декламировали стихи известных авторов, делились впечатлениями о прочитанном, обсуждали новинки литературы. Но особый акцент всегда делали на поэтическом творчестве жамбылцев.

Через некоторое время в связи с пере­ездом председателя в Астану деятельность кружка, к сожалению, приостановилась. Не было того, кто мог бы подхватить начатое.

– Позже мы узнали, что нашего первого руководителя Галины Александровны не стало. Печальная новость вызвала у всех членов кружка глубокое огорчение. Мы долго переживали, – продолжает Евгений Белоголовых.

Но, как говорится, жизнь не стоит на месте, и любителям литературы захотелось встретиться вновь. Поскольку Дом ветеранов несколько ограничивал деятельность кружка, было принято решение выйти из-под его опеки. С того момента начался поиск нового места: в результате постоянной точкой сбора ценителей литературы стала библиотека им. Мухтара Ауэзова, руководство которой пошло навстречу местным активистам.

– Мы стали снова собираться на творческие вечера, переименовали кружок в литературный клуб, которому в честь первого руководителя дали имя Галины Чибитко, и продолжили делать ставку на пишущих земляков, – говорит Евгений Белоголовых.

Сегодня объединение возглавляет Полина Воротникова, которую знают многие жамбылцы по работе в качестве ведущей на культурно-массовых мероприятиях в центральном городском парке. Ее работа была тесно связана и с литературой, ведь чтобы написать хороший сценарий для мероприятия, нужно в первую очередь много читать.

Площадка клуба стала отличной возможностью заявить о себе начинающим авторам. К тому же здесь можно было получить полный разбор собственных стихотворений уже опытными и известными поэтами. Благодаря этому число единомышленников стало расти. В настоящее время в объединение входят около 20 постоянных и активных членов. Расширился и круг заинтересованных лиц за счет представителей других сообществ.

– В нашем городе уже много лет существует другой литературный клуб, объединивший уже настоящих мас­теров слова, который возглавляет известный жамбылский поэт Александр Загрибельный. Члены «Оазиса» – наши постоянные и желанные гости. С ними мы поддерживаем очень тесные дружес­кие отношения. Также всегда на связи с русской общиной «Радонеж». Совместно с этими организациями мы провели презентации сборников стихотворений Ларисы Губашевой, Ольги Олжасовой и Ларисы Лукстиной. Недавно было представлено собрание поэзии Людмилы Мельник. Все они являются членами клуба «Оазис» и добрыми наставниками для многих начинающих поэтов. Общение с ними всегда доставляет нам большую радость.

Члены объединения – постоянные участники Есенинских чтений и творческих встреч с режиссерами и актерами областного русского драматичес­кого театра.

Клуб также сотрудничает с еврейским и немецким этнокультурными объединениями региона. Их общими усилиями были открыты экспозиции в областном историко-краеведческом музее, посвященные семи известным таразским поэтам. Среди них – Владимир Краковский, Наталья Морянова, Тугель Ахметов, Степан Юрасов и другие. Еще две экспозиции, посвященные местным поэтам, представлены в Зале славы. В их числе – Петр Вотинцев, который участвовал в войне в Афганистане, и Балтабай Адамбаев, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны. К слову, именем Адамбаева названа одна из улиц Тараза.

Кроме того, в клубе им. Галины Чибитко поддерживают и творчество пишущих членов своего литобъединения. К примеру, Натальи Гончаровой, Натальи Досановой, Михаила Токарева, Натальи Распутиной, Сании Абдурасуловой, Надежды Макарчук, Татьяны Алехиной и других.

– Мы устраиваем прослушивание новых стихотворений наших поэтов, по возможности продвигаем их через средства массовой информации. А благодаря конструктивным советам более опытных коллег по цеху из «Оазиса» уровень профессионализма наших поэтов постоянно растет, – заметил Евгений Белоголовых.

Недавно в клубе прошло мероприя­тие, посвященное памяти прозаика, драматурга, художника и поэта Михаи­ла Лермонтова, чье 210-летие со дня рож­дения отметили многие любители его творчества в 2024 году. Участники просмотрели специальный тематичес­кий видеоролик, подготовленный работниками библиотеки, биографический художественный фильм, продекламировали известные его произведения, а также зачитали свои произведения.

#Тараз #поэзия #литературный клуб

Популярное

Все
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Вместе – к справедливому обществу
Приоритеты климатической повестки
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
Быть первым не значит быть лучшим
Односменка стала реальностью
Дженерики, замещающие экспорт
Праздник для души
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
Утверждена охранная зона
Страсти по реестру
Стремительные перемены в жизни Алатау
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
Водопровод идет в глубинку
Выражена признательность тренерам
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
Десять лет без Гер-ага
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Такие люди не уходят в прошлое...
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
Инновации для малышей
Тайны «Малого Октября...»
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
Отечественные экзоты
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
В розыске подозреваемого помогли технологии
В память о жертвах авиакатастрофы
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

Читайте также

Счастье трудное – трудовое
Фундаментальный труд
История тюркского мира
«Алтыншаш» – история депортированных поляков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]