Объединенные словом

Несколько лет назад в Таразе появилось творческое объединение, в которое вошли любители классической и современной литературы.

– Изначально наше сообщество создавалось как кружок при Доме ветеранов, – вспоминает секретарь литературного клуба Евгений Белоголовых. – Было решено собрать тех, кому в первую очередь нравится чтение. Как оказалось, таких достаточно много, и всех роднит одно – любовь к слову. В те годы его возглавляла Галина Чибитко. Мы проводили творческие вечера, во время которых декламировали стихи известных авторов, делились впечатлениями о прочитанном, обсуждали новинки литературы. Но особый акцент всегда делали на поэтическом творчестве жамбылцев.

Через некоторое время в связи с пере­ездом председателя в Астану деятельность кружка, к сожалению, приостановилась. Не было того, кто мог бы подхватить начатое.

– Позже мы узнали, что нашего первого руководителя Галины Александровны не стало. Печальная новость вызвала у всех членов кружка глубокое огорчение. Мы долго переживали, – продолжает Евгений Белоголовых.

Но, как говорится, жизнь не стоит на месте, и любителям литературы захотелось встретиться вновь. Поскольку Дом ветеранов несколько ограничивал деятельность кружка, было принято решение выйти из-под его опеки. С того момента начался поиск нового места: в результате постоянной точкой сбора ценителей литературы стала библиотека им. Мухтара Ауэзова, руководство которой пошло навстречу местным активистам.

– Мы стали снова собираться на творческие вечера, переименовали кружок в литературный клуб, которому в честь первого руководителя дали имя Галины Чибитко, и продолжили делать ставку на пишущих земляков, – говорит Евгений Белоголовых.

Сегодня объединение возглавляет Полина Воротникова, которую знают многие жамбылцы по работе в качестве ведущей на культурно-массовых мероприятиях в центральном городском парке. Ее работа была тесно связана и с литературой, ведь чтобы написать хороший сценарий для мероприятия, нужно в первую очередь много читать.

Площадка клуба стала отличной возможностью заявить о себе начинающим авторам. К тому же здесь можно было получить полный разбор собственных стихотворений уже опытными и известными поэтами. Благодаря этому число единомышленников стало расти. В настоящее время в объединение входят около 20 постоянных и активных членов. Расширился и круг заинтересованных лиц за счет представителей других сообществ.

– В нашем городе уже много лет существует другой литературный клуб, объединивший уже настоящих мас­теров слова, который возглавляет известный жамбылский поэт Александр Загрибельный. Члены «Оазиса» – наши постоянные и желанные гости. С ними мы поддерживаем очень тесные дружес­кие отношения. Также всегда на связи с русской общиной «Радонеж». Совместно с этими организациями мы провели презентации сборников стихотворений Ларисы Губашевой, Ольги Олжасовой и Ларисы Лукстиной. Недавно было представлено собрание поэзии Людмилы Мельник. Все они являются членами клуба «Оазис» и добрыми наставниками для многих начинающих поэтов. Общение с ними всегда доставляет нам большую радость.

Члены объединения – постоянные участники Есенинских чтений и творческих встреч с режиссерами и актерами областного русского драматичес­кого театра.

Клуб также сотрудничает с еврейским и немецким этнокультурными объединениями региона. Их общими усилиями были открыты экспозиции в областном историко-краеведческом музее, посвященные семи известным таразским поэтам. Среди них – Владимир Краковский, Наталья Морянова, Тугель Ахметов, Степан Юрасов и другие. Еще две экспозиции, посвященные местным поэтам, представлены в Зале славы. В их числе – Петр Вотинцев, который участвовал в войне в Афганистане, и Балтабай Адамбаев, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны. К слову, именем Адамбаева названа одна из улиц Тараза.

Кроме того, в клубе им. Галины Чибитко поддерживают и творчество пишущих членов своего литобъединения. К примеру, Натальи Гончаровой, Натальи Досановой, Михаила Токарева, Натальи Распутиной, Сании Абдурасуловой, Надежды Макарчук, Татьяны Алехиной и других.

– Мы устраиваем прослушивание новых стихотворений наших поэтов, по возможности продвигаем их через средства массовой информации. А благодаря конструктивным советам более опытных коллег по цеху из «Оазиса» уровень профессионализма наших поэтов постоянно растет, – заметил Евгений Белоголовых.

Недавно в клубе прошло мероприя­тие, посвященное памяти прозаика, драматурга, художника и поэта Михаи­ла Лермонтова, чье 210-летие со дня рож­дения отметили многие любители его творчества в 2024 году. Участники просмотрели специальный тематичес­кий видеоролик, подготовленный работниками библиотеки, биографический художественный фильм, продекламировали известные его произведения, а также зачитали свои произведения.