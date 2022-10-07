Объединиться вокруг прогрессивных реформ

Партия «Amanat» выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.

Решение о выдвижении действующего Главы государства в качестве кандидата на выборах Президента было принято на прошедшем в Астане внеочередном XXIV Съезде партии «Amanat».

Выступая на открытии съезда, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов напомнил, что на фоне происходящих в мире потрясений и изменений Казахстан приступил к реализации большой программы прогрессивных реформ, нацеленных на построе­ние успешного государства.

В основе Нового Казахстана лежат простые и близкие каждому казахстанцу ценности – справедливость, равноправие, единство. Создаются равные возможности в политике и бизнесе, постепенно меняется общественное сознание, повышается гражданская активность. Каждый гражданин, как подчеркнул Ерлан Кошанов, чувствует свою ответственность за будущее своей страны, закладываются основанные на доверии отношения между гражданами и государством.

– Именно такая модель современного управления государством была поддержана казахстанцами на всенародном референдуме. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии «Amanat» и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, – призвал председатель «Amanat», предложив выдвинуть от партии на предстоящие президентские выборы кандидатуру действующего Главы государства.

В поддержку этого предложения выступили и другие участники съезда.

Герой Труда Казахстана, педагог Аягуль Миразова отметила многогранность инициатив и реформ Касым-Жомарта Токае­ва, особо выделив такие приоритеты его политики, как курс на укрепление единства и солидарности в обществе, поддержка семьи, развитие национального самосознания, утверждение таких ценностей, как трудолюбие, мир, взаимопонимание. Она подчеркнула, что у руля государства должен стоять опытный человек, знающий прошлое своей страны, понимающий настоящее и думающий о будущем. Именно таким лидером, по ее мнению, является Касым-Жомарт Токаев.

Заслуженный тренер Казах­стана Даулет Турлыханов обратил внимание на то, что в основе действий и реформ Президента лежат исключительно интересы и благополучие народа. Он подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев – это яркий пример патриота, защищающего ценности Независимости, и призвал поддержать его кандидатуру.

Акын-импровизатор, член Политического совета партии Бекарыс Шойбеков напомнил, что на время президентства Касым-Жомарта Токаева выпало немало трудностей и испытаний, и Глава государства в эти сложные периоды всегда был вместе с народом, находил пути решения проблем. Он также подчеркнул, что основа курса Президента – это общенациональное единство вне зависимости от этнической, политической, религиозной или любой другой принадлежности, и для того чтобы реализовать жизненно важные для прогресса и процветания страны реформы, народ Казахстана сейчас должен сплотиться вокруг действующего Главы государства.

Предприниматель Анна Яковлева, выступая на съезде, отметила: чтобы народ, который живет в стране, действительно считал ее своей Родиной, Президенту и Правительству необходимо сделать три вещи – обеспечить безо­пасность во всех аспектах, быть справедливыми, совершать поступки, которые будут достойны уважения народа. По ее мнению, сложные и трагические события в нашей республике показали, что действующее руководство страны демонстрирует такой подход.

– Доверяя своему Президенту, осознавая всю важность происходящих событий в стране и в мире, хочу призвать всех казахстанцев объединиться вокруг Касым-Жомарта Токаева, чтобы вместе достичь поставленных целей, добиться процветания и безопасности нашего Казах­стана, – сказала Анна Яковлева.

Депутат Мангистауского областного маслихата Аят Сугирбай отметил, что перемены, начатые Президентом, направлены на формирование демократического общества, где правит закон, перед которым все равны. По его мнению, Касым-Жомарт Токаев показал себя как управленец, готовый и способный взять на себя ответственность за страну и народ. Именно такой лидер нужен Казахстану на нынешнем этапе развития.

Председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев отметил, что Касым-Жомарт Токаев нацелен на фундаментальные изменения, в результате которых Казахстан действительно станет справедливым государством, где каждый талантливый, трудолюбивый, ответственный гражданин сможет реализовать себя. И молодежь Президента в этом всецело поддерживает.

На внеочередном XXIV Съезде «Amanat» также была утверж­дена ее новая политическая платформа – главный идеологичес­кий документ, отражающий ключевые ориентиры развития и принципы партии.

Как отметил Ерлан Кошанов, принятая политическая платформа «Amanat» – это долгосрочный и стратегический документ, который станет основой для всех партийных проектов и программ. «Сердцем» его, по словам председателя партии, стали интересы, чаяния и нужды казахстанцев – каждого человека, кто хочет жить и работать на своей земле, в Казахстане, в котором каждый вне зависимости от национальности, языка, вероисповедания имеет одинаковые возможности в политике и бизнесе, где в почете честный труд на благо страны, где царят мир и согласие, а в центре внимания государства – интересы человека.

– И здесь у нашей партии особая задача – мы должны выс­тупить надежной опорой

Касым-Жомарта Токаева, усерд­но работать и консолидировать наш народ вокруг прогрессивных реформ Главы государства. Для этого надо использовать весь наш электоральный опыт, человечес­кий потенциал. Выборы – это всегда особое испытание для любой демократической страны. Важно не дать расколоть общест­во, а, наоборот, дать нашим избирателям четкую понятную картину будущего, показав пути достижения целей. Сегодня это наша гражданская и политическая ответственность перед страной и будущими поколениями, – подчеркнул Ерлан Кошанов.