​Объединяющий код нации

Свежий выпуск
608
Ботагоз Искакова

Как отметила, открывая мероприятие, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова, тема семинара открывает новый этап в развитии института Ассамблеи народа Казахстана.

– Гражданский сектор ассамблеи представляет собой широкое представительство всех этничес­ких групп нашей страны. Задача государственного управления – обеспечить эффективное взаимодействие и развитие институтов гражданского общества, в том числе через подобные семинары и обучение госслужащих. Главная цель – сохранение единства и согласия в стране. Полагаю, что семинар-тренинг станет дискуссионной площадкой для генерации новых идей, направленных на обеспечение общественного согласия, благополучие страны, – подчеркнула она.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко отметил, что в темах семинара присутствуют практически все инновации, которые произошли за последний год в институциональном укреп­лении нашей госполитики.

Так, участники семинара узнали о специфике изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». В настоящее время реализуется план мероприятий для его реализации. Так, на недавнем совете АНК было принято положение об общественной аккредитации этнокультурных объединений.

На XXV сессии АНК Нурсултан­ Назарбаев поручил создать новый центр социально-демо­графических исследований при институте экономического развития Министерства национальной экономики. В ходе семинара был представлен первый итог деятельности данного института, над которым специалисты трудились в течение года. Это региональный классификатор рисков и этнодемографических паспортов.

– В последнее время очень широкое распространение в мире получило такое явление, как «войны памяти», и это происходит далеко не случайно. И они ведутся не только в отношении отдельных государств. Это сугубо прагматичные политтехнологии, которые нацелены на изменение общественного сознания. Буквально 5–7 лет назад мы говорили о консциентальных войнах как о некой вероятности войны за общественное сознание. Сегодня мы живем в условиях масштабной консциентальной войны, развернувшейся по всему земному шару, где каждый участник практически пресле­дует свои цели, и в этом контексте сохранение нашего национального государственного суверенного «Я» является неотъемлемой задачей, – подчеркнул Леонид Прокопенко.

Он считает, что в «войнах памяти» важно преодолеть европоцентричный взгляд на мир.

– Один из первых советских ученых Лев Николаевич Гумилев пытался уйти от европоцентричного взгляда и посмотреть на великую степь как на самодостаточное, самостоятельное историческое явление, – отметил заместитель Председателя АНК.

Леонид Прокопенко подчерк­нул, что степи есть везде – в Северной Америке, в Южной Америке, в Африке и в Австралии. Но нигде степь не сформировала такую уникальную культурную всадническую цивилизацию, которая сформирована в Евразии. Если трезво и объективно смот­реть на те процессы, которые происходили на закате эпохи древнего мира, в эпоху раннего и позднего средневековья, именно Великая степь играла определяю­щую роль в судьбе в том числе и западноевропейской цивилизации. Достаточно вспомнить великое переселение народов и как под натиском гуннов пала Западная Римская империя.

– С формированием этих крупных империй сбывалась знаменитая мечта, которую многие историки приписывают Чингисхану о том, что девушка, держа в руках поднос с золотом, сможет пройти от Желтого до Адриатического или до Черного моря, не потеряв ни золота, ни девственность. Это говорит о том, что именно глобальные империи обеспечивали порядок и торговлю. Они же становились местом для контактов культур, религий, цивилизаций, – подчеркнул заместитель Председателя АНК.

Он напомнил о том, как встречали в степи переселенцев, жертв тоталитаризма.

– Казахи успешно интегрировали в свой казахский мир всех этих переселенцев. Возник новый социум, народ Казахстана. Именно тогда, в то время, сработал национальный код казахов, который сумел сплотить все эти этносы, – подытожил Леонид Прокопенко.

По его словам, толерантность казахов идет из глубины веков, когда ни тюркский мир, ни казахский мир не были моноэтническими, монорелигиозными и монокультурными. Способность к этой интеграции формировалась веками, и именно евразийская степь смогла объединить различные этносы в единое целое, не нарушая этого разнообразия. 

Популярное

Все
Первые стрельбы, первые победители
В Атырау появится дендрологический парк
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
Дать работу местным кадрам
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
Крепкое словцо
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
Аральских учителей вызвали на ковер
Гребной канал открыли в Туркестане
Театр им. Райымбека Сейтметова открыл XXV юбилейный сезон
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
Пианистка Жанар Сулейманова заняла первое место на международном конкурсе Golden Time Talent
Обеспечение населения и экономики природным газом названо в Послании одной из первостепенных задач
Встречи с историей
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Коллекция «золотых людей» пополнится
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

Обеспечение населения и экономики природным газом названо в…
Не допустить цифровой маргинализации
АЭС снизит углеводородный след
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]