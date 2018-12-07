​Объединяющий код нации

Как отметила, открывая мероприятие, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова, тема семинара открывает новый этап в развитии института Ассамблеи народа Казахстана.
– Гражданский сектор ассамблеи представляет собой широкое представительство всех этнических групп нашей страны. Задача государственного управления – обеспечить эффективное взаимодействие и развитие институтов гражданского общества, в том числе через подобные семинары и обучение госслужащих. Главная цель – сохранение единства и согласия в стране. Полагаю, что семинар-тренинг станет дискуссионной площадкой для генерации новых идей, направленных на обеспечение общественного согласия, благополучие страны, – подчеркнула она.
Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко отметил, что в темах семинара присутствуют практически все инновации, которые произошли за последний год в институциональном укреплении нашей госполитики.
Так, участники семинара узнали о специфике изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». В настоящее время реализуется план мероприятий для его реализации. Так, на недавнем совете АНК было принято положение об общественной аккредитации этнокультурных объединений.
На XXV сессии АНК Нурсултан Назарбаев поручил создать новый центр социально-демографических исследований при институте экономического развития Министерства национальной экономики. В ходе семинара был представлен первый итог деятельности данного института, над которым специалисты трудились в течение года. Это региональный классификатор рисков и этнодемографических паспортов.
– В последнее время очень широкое распространение в мире получило такое явление, как «войны памяти», и это происходит далеко не случайно. И они ведутся не только в отношении отдельных государств. Это сугубо прагматичные политтехнологии, которые нацелены на изменение общественного сознания. Буквально 5–7 лет назад мы говорили о консциентальных войнах как о некой вероятности войны за общественное сознание. Сегодня мы живем в условиях масштабной консциентальной войны, развернувшейся по всему земному шару, где каждый участник практически преследует свои цели, и в этом контексте сохранение нашего национального государственного суверенного «Я» является неотъемлемой задачей, – подчеркнул Леонид Прокопенко.
Он считает, что в «войнах памяти» важно преодолеть европоцентричный взгляд на мир.
– Один из первых советских ученых Лев Николаевич Гумилев пытался уйти от европоцентричного взгляда и посмотреть на великую степь как на самодостаточное, самостоятельное историческое явление, – отметил заместитель Председателя АНК.
Леонид Прокопенко подчеркнул, что степи есть везде – в Северной Америке, в Южной Америке, в Африке и в Австралии. Но нигде степь не сформировала такую уникальную культурную всадническую цивилизацию, которая сформирована в Евразии. Если трезво и объективно смотреть на те процессы, которые происходили на закате эпохи древнего мира, в эпоху раннего и позднего средневековья, именно Великая степь играла определяющую роль в судьбе в том числе и западноевропейской цивилизации. Достаточно вспомнить великое переселение народов и как под натиском гуннов пала Западная Римская империя.
– С формированием этих крупных империй сбывалась знаменитая мечта, которую многие историки приписывают Чингисхану о том, что девушка, держа в руках поднос с золотом, сможет пройти от Желтого до Адриатического или до Черного моря, не потеряв ни золота, ни девственность. Это говорит о том, что именно глобальные империи обеспечивали порядок и торговлю. Они же становились местом для контактов культур, религий, цивилизаций, – подчеркнул заместитель Председателя АНК.
Он напомнил о том, как встречали в степи переселенцев, жертв тоталитаризма.
– Казахи успешно интегрировали в свой казахский мир всех этих переселенцев. Возник новый социум, народ Казахстана. Именно тогда, в то время, сработал национальный код казахов, который сумел сплотить все эти этносы, – подытожил Леонид Прокопенко.
По его словам, толерантность казахов идет из глубины веков, когда ни тюркский мир, ни казахский мир не были моноэтническими, монорелигиозными и монокультурными. Способность к этой интеграции формировалась веками, и именно евразийская степь смогла объединить различные этносы в единое целое, не нарушая этого разнообразия.