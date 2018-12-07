​Объединяющий код нации

Как отметила, открывая мероприятие, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова, тема семинара открывает новый этап в развитии института Ассамблеи народа Казахстана.

– Гражданский сектор ассамблеи представляет собой широкое представительство всех этничес­ких групп нашей страны. Задача государственного управления – обеспечить эффективное взаимодействие и развитие институтов гражданского общества, в том числе через подобные семинары и обучение госслужащих. Главная цель – сохранение единства и согласия в стране. Полагаю, что семинар-тренинг станет дискуссионной площадкой для генерации новых идей, направленных на обеспечение общественного согласия, благополучие страны, – подчеркнула она.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко отметил, что в темах семинара присутствуют практически все инновации, которые произошли за последний год в институциональном укреп­лении нашей госполитики.

Так, участники семинара узнали о специфике изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». В настоящее время реализуется план мероприятий для его реализации. Так, на недавнем совете АНК было принято положение об общественной аккредитации этнокультурных объединений.

На XXV сессии АНК Нурсултан­ Назарбаев поручил создать новый центр социально-демо­графических исследований при институте экономического развития Министерства национальной экономики. В ходе семинара был представлен первый итог деятельности данного института, над которым специалисты трудились в течение года. Это региональный классификатор рисков и этнодемографических паспортов.

– В последнее время очень широкое распространение в мире получило такое явление, как «войны памяти», и это происходит далеко не случайно. И они ведутся не только в отношении отдельных государств. Это сугубо прагматичные политтехнологии, которые нацелены на изменение общественного сознания. Буквально 5–7 лет назад мы говорили о консциентальных войнах как о некой вероятности войны за общественное сознание. Сегодня мы живем в условиях масштабной консциентальной войны, развернувшейся по всему земному шару, где каждый участник практически пресле­дует свои цели, и в этом контексте сохранение нашего национального государственного суверенного «Я» является неотъемлемой задачей, – подчеркнул Леонид Прокопенко.

Он считает, что в «войнах памяти» важно преодолеть европоцентричный взгляд на мир.

– Один из первых советских ученых Лев Николаевич Гумилев пытался уйти от европоцентричного взгляда и посмотреть на великую степь как на самодостаточное, самостоятельное историческое явление, – отметил заместитель Председателя АНК.

Леонид Прокопенко подчерк­нул, что степи есть везде – в Северной Америке, в Южной Америке, в Африке и в Австралии. Но нигде степь не сформировала такую уникальную культурную всадническую цивилизацию, которая сформирована в Евразии. Если трезво и объективно смот­реть на те процессы, которые происходили на закате эпохи древнего мира, в эпоху раннего и позднего средневековья, именно Великая степь играла определяю­щую роль в судьбе в том числе и западноевропейской цивилизации. Достаточно вспомнить великое переселение народов и как под натиском гуннов пала Западная Римская империя.

– С формированием этих крупных империй сбывалась знаменитая мечта, которую многие историки приписывают Чингисхану о том, что девушка, держа в руках поднос с золотом, сможет пройти от Желтого до Адриатического или до Черного моря, не потеряв ни золота, ни девственность. Это говорит о том, что именно глобальные империи обеспечивали порядок и торговлю. Они же становились местом для контактов культур, религий, цивилизаций, – подчеркнул заместитель Председателя АНК.

Он напомнил о том, как встречали в степи переселенцев, жертв тоталитаризма.

– Казахи успешно интегрировали в свой казахский мир всех этих переселенцев. Возник новый социум, народ Казахстана. Именно тогда, в то время, сработал национальный код казахов, который сумел сплотить все эти этносы, – подытожил Леонид Прокопенко.

По его словам, толерантность казахов идет из глубины веков, когда ни тюркский мир, ни казахский мир не были моноэтническими, монорелигиозными и монокультурными. Способность к этой интеграции формировалась веками, и именно евразийская степь смогла объединить различные этносы в единое целое, не нарушая этого разнообразия.