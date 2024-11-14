Объем торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев этого года составил $600 млн

Премьер-министры Казахстана и Беларуси Олжас Бектенов и Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев этого года составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев этого года объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.

Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле – 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. На заводах осуществляется сборка тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.

Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, среди которых: Дорожная карта между правительствами Казахстана и Беларуси о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2025-2029 годы, нацеленная на пополнение пула совместных проектов и установление более тесных связей между деловыми кругами; Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Tourism» и Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, предусматривающее обмен опытом в области экологического, горнолыжного, сельского, медицинского и детско-юношеского туризма; План мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы.

В Минске также состоялось посещение Парка высоких технологий, где Олжасу Бектенову были представлены цифровые проекты, реализуемые в сферах облачных технологий, кибербезопасности, финансовом секторе и др.