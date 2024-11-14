Объем торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев этого года составил $600 млн

Экономика , Правительство
124
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министры Казахстана и Беларуси Олжас Бектенов и Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев этого года составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев этого года объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.

Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле – 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. На заводах осуществляется сборка тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.

Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, среди которых: Дорожная карта между правительствами Казахстана и Беларуси о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2025-2029 годы, нацеленная на пополнение пула совместных проектов и установление более тесных связей между деловыми кругами; Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Tourism» и Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, предусматривающее обмен опытом в области экологического, горнолыжного, сельского, медицинского и детско-юношеского туризма; План мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы. 

В Минске также состоялось посещение Парка высоких технологий, где Олжасу Бектенову были представлены цифровые проекты, реализуемые в сферах облачных технологий, кибербезопасности, финансовом секторе и др.

#экономика #Правительство #Бектенов #Беларусь

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
Чем будут кормить в школьных столовых?
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
У меня зазвонил телефон...
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
Застраховать риски
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Успешные педагоги вдохновляют на успех
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Олжас Бектенов встретился с гендиректором «Росатома»
Работу по реализации программы «Серпін» усилят в Казахстане
Олжас Бектенов провел совещание по развитию отрасли редких …
«Самрук» гордится даже этим, но это же нонсенс» – омбудсмен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]