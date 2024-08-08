Объемы выработанной зеленой энергии выросли более чем на треть

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме производства электроэнергии составила 5,8% или 12,74% с учетом крупных ГЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Так, объем произведенной зеленой энергии составил 6 609,7 млн кВт.ч, рост за год – на 31,1%.

По сравнению с предыдущим годом электроэнергия, произведенная ветровыми установками увеличилась на 63,3%, достигнув 3,7 млн кВт•ч.

Кроме того, на 16% увеличился объем энергии, полученный из малых гидроэлектростанций – всего 949,1 млн кВт.ч

Производство солнечной энергии в 2023 году сократилось на 1,5% (1 872,8 млн кВт*ч). Производство энергии биогазовыми установками сократилась за год на 52,1% и составило 1,4 млн кВт*ч.