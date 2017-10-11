​Обещанного три года ждут?

Эта проблема на слуху уже не первый день. Она поднималась, например, в августе, в ходе очередного «Часа прокурора» в Региональной палате предпринимателей. Фабула такова: Степногорская ТЭЦ заключила в 2014 году договор с ТОО «Шантобе Энерго» на поставку электроэнергии. И сделало это, как оказалось, опрометчиво, поскольку к тому времени «Шантобе Энерго» уже переживало серьезный кризис: товарищество имело большую задолженность перед энергопроизводящими организациями.

Однако на другой чаше весов был хронически проблемный поселок Шантобе, который зимой 2014 года находился на грани полного отключения от подачи тепла. Были, как отмечалось, и просьбы местных властей, радеющих о жителях. Так и получилось – руководство Степногорской ТЭЦ пошло навстречу. В итоге принятые по договору обязательства «Шантобе Энерго» исполняло не в полном объеме: производило ­оплату несвое­временно, от случая к случаю, а потому в конечном итоге задолжало степногорцам свыше 74 млн тенге.

– Сделка была заключена по просьбе руководителей местных исполнительных органов, которые в устной форме не раз гарантировали, что заказчик будет регулярно производить оплату за потребляемую электроэнергию, – сетовал представитель Степногорской ТЭЦ Анд­рей Соловов. – Не скупилось на обещания и руководство ТОО «Шантобе Энерго», периодически направляя в наш адрес гарантийные письма о скором погашении задолженности.

Все, как и можно было предположить, закончилось судом. Устав от обещаний, руководство ТЭЦ было вынуждено обратиться с исковыми требованиями по взыс­канию задолженности, которые служители Фемиды удовлетворили, не откладывая дело в долгий ящик. Но ответчик и после этого не спешил расплачиваться. Когда же стало известно об отсутствии имущества у предприятия-долж­ника, представители ТЭЦ инициировали обращение в Специа­лизированный межрайонный экономический суд Акмолинской области. В марте 2015 года он признал ТОО «Шантобе Энерго» банкротом.

И вот тут-то обнаружились интересные детали. В ходе процедуры банкротства было установлено, что в то время, когда ТОО «Шантобе Энерго» продолжало бесплатно потреблять электро­энергию, задолженность, все имущество должника были переданы на баланс государства, а именно отдела жилищно-коммунального хозяйства Степногорска. Акимат города, в свою очередь, передал имущество ТОО «Шантобе Энергокомплекс».

В суде сделку между ТОО «Шантобе Энерго» и отделом ЖКХ признали недействительной, но... банкротному управляющему в иске о возврате имущества предприятия-банкрота отказали.

В своем письменном обращении к руководству Региональной палаты предпринимателей банкротный управляющий ТОО «Шантобе Энерго» Б. Рахимжанов информировал о том, что имущест­во предприятия-банкрота было переоформлено обратно на ТОО «Шантобе Энерго» и в нас­тоящий момент принадлежит ему юридически. Но вот пользоваться им и оказывать услуги потребителям при этом продолжает государственное предприятие ТОО «Шантобе Энергокомплекс». А это прямо противоречит действующему законодательству в сфере естественных монополий, как и бюджетному законодательству республики, не предусматривающему финансирование объектов, не принадлежащих государству. При этом принятие мер по фактическому изъятию имущества и реализации его с торгов третьими лицами осложнено все теми же социальными соображениями.

– Надо отметить, что в этом конфликте сложилась казусная ситуация, – говорит заместитель директора Региональной палаты предпринимателей Валентина Геращенко. – Еще не было завершено разбирательство по одному теплоснабжающему объек­ту, а уже, как стало известно, акимат Степногорска инициировал строительство новой котельной в поселке Шантобе. Проект оценивается ни много ни мало в сумму свыше 1,2 млрд тенге. Возмутило нас и то, что несмотря на остроту вопроса, имеющего социально значимый эффект, степногорские чиновники, уведомленные надлежащим образом о проведении «Часа прокурора», наше заседание проигнорировали. Все материалы по этому делу нами переданы в областную прокуратуру для включения назревшей проблемы в Карту потенциальных очагов социальной напряженности.

Недавно разбирательство по этой теме вышло на новый, более высокий уровень. В конце сентября в Боровом состоялся республиканский семинар-совещание «О методах повышения эффективности работы региональных советов по противодействию коррупции и комиссий партийного контроля» партии «Нур Отан». Выступая с трибуны этого представительного форума, В. Геращенко озвучила ряд острых проблем акмолинских предпринимателей, затронув и сложную ситуацию со Степногорской ТЭЦ. Тогда аким области Малик Мурзалин пообещал дать поручение своему аппарату разобраться и оказать содействие в разрешении назревших проб­лемных вопросов.

– Я была на приеме у заместителя акима области Василия Крылова, с которым мы детально обсудили проблемную ситуацию, сложившуюся в Степногорске в части утилизации и переработки ТБО на тамошнем полигоне, ряд других важных вопросов, а также судебную тяжбу между ТЭЦ, ТОО «Шантобе Энергокомплекс» и акиматом города, – рассказывает Валентина Сергеевна. – По словам заместителя главы региона, этот вопрос давно держат на контроле в областном акимате. Однако, в отличие от палаты предпринимателей, руководство области имеет на этот счет несколько другое видение решения проб­лемы, и это абсолютно понятно. Несмот­ря на то, что рудник в Шантобе исчерпал запасы, местная власть намерена всесторонне поддерживать население поселка. Поэтому строительство новой котельной начнется. Уже ведется разработка проектно-сметной документации на ее возведение, заказаны котлы на Щучинском котельно-механическом заводе. При этом новая и старая котельные будут работать автономно, не мешая друг другу. Вместе они обеспечат население поселка необходимым объемом тепла.

Что же касается конфликтной ситуации с ТЭЦ, то В. Крылов сказал, что руководство будет разбираться в этом вопросе. Просто ни аким облас­ти, ни его заместитель, которые работают в Кокшетау недавно, видимо, не были до конца в курсе того, что в этом деле есть третья сторона в лице Степногорской ТЭЦ, понесшей крупные убытки.

Остается надеяться, что пос­ле вмешательства областного акимата конфликт будет урегулирован…