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Обещанного три года ждут?
Чингиз Ташенов, Акмолинская область
Эта проблема на слуху уже не первый день. Она поднималась, например, в августе, в ходе очередного «Часа прокурора» в Региональной палате предпринимателей. Фабула такова: Степногорская ТЭЦ заключила в 2014 году договор с ТОО «Шантобе Энерго» на поставку электроэнергии. И сделало это, как оказалось, опрометчиво, поскольку к тому времени «Шантобе Энерго» уже переживало серьезный кризис: товарищество имело большую задолженность перед энергопроизводящими организациями.