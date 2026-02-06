Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении вице-министр подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества Казах­стана с ОЭСР, отметив важную роль Евразийской программы конкуренто­способности в продвижении экономических и институциональных реформ в регионе.

Было также отмечено, что страновая программа ОЭСР для Казахстана способствует внедрению в процесс национального экономического реформирования международных стандартов и передового опыта, обеспечивая их практичес­кую направленность и долгосрочную устойчивость.

Ержан Биржанов также проинформировал участников сессии о планомерном и последовательном участии Казахстана в деятельности ОЭСР. В настоящее время, по словам спикера, республика присоединилась к 46 правовым инструментам организации и принимает участие в работе 39 ее комитетов и рабочих органов.

Отдельный акцент вице-министром был сделан на налоговой политике, в том числе на вступлении в силу с 1 января нового Налогового кодекса и учас­тии нашей страны в инициативе BEPS, сообщила пресс-служба Минфина РК.