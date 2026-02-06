Вице-министр финансов Ержан Биржанов принял участие в сессии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященной открытию Недели Евразии.
В своем выступлении вице-министр подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества Казахстана с ОЭСР, отметив важную роль Евразийской программы конкурентоспособности в продвижении экономических и институциональных реформ в регионе.
Было также отмечено, что страновая программа ОЭСР для Казахстана способствует внедрению в процесс национального экономического реформирования международных стандартов и передового опыта, обеспечивая их практическую направленность и долгосрочную устойчивость.
Ержан Биржанов также проинформировал участников сессии о планомерном и последовательном участии Казахстана в деятельности ОЭСР. В настоящее время, по словам спикера, республика присоединилась к 46 правовым инструментам организации и принимает участие в работе 39 ее комитетов и рабочих органов.
Отдельный акцент вице-министром был сделан на налоговой политике, в том числе на вступлении в силу с 1 января нового Налогового кодекса и участии нашей страны в инициативе BEPS, сообщила пресс-служба Минфина РК.