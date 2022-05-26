Облил бензином дом с детьми и угрожал поджечь житель Кокшетау

Полицейские Кокшетау предотвратили попытку поджога частного дома, в котором находились дети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 26 мая, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение местной жительницы об угрозе поджога. Женщина рассказала полицейским о том, что ее сосед облил бензином внутреннюю часть

принадлежащего ему частного дома и угрожает поджогом.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия участковые инспекторы - капитан Борис Толгуров и лейтенант Ерканат Орынбай - обнаружили в доме двух мужчин, оба в состоянии алкогольного опьянения. Четверо несовершеннолетних детей находились во дворе дома, один внутри. Пол во всех комнатах дома был облит бензином, а в помещении стоял характерный запах горючего.

Злоумышленники не поддавались на переговоры и продолжили угрозы, используя зажигалку. Опасаясь за жизнь домочадцев, стражи порядка оперативно провели задержание злоумышленников и доставили их в управление полиции.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято

процессуальное решение, добавили в ДП.