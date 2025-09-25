Обманывавший казахстанцев call-центр ликвидировали в Украине

Дана Аменова
специальный корреспондент

Преступники действовали по заранее выстроенной схеме

Фото: пресс-служба МВД

23 сентября сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с Национальной полицией, офисом Генпрокуратуры Украины и Генпрокуратурой РК пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, в результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одесса ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана.

Как уточняется, преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за «подозрительные операции» и «финансирование террористических организаций» принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов.

Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности.

Присутствовала четкая иерархия - между участниками были распределены роли: администраторы, HR-менеджеры, «клоузеры», «холодники», технический персонал и даже так называемый «силовой блок».

Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. Содержание «офиса» обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей.

«В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.

По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.

В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.

В МВД РК отметили, что операция стала возможной благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов двух стран и свидетельствует о решимости пресекать деятельность транснациональных преступных групп, посягающих на безопасность граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ликвидировали call-центр: преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. 

