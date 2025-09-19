МВД РК: В Киеве ликвидирован транснациональный call-центр с использованием технологий deepfake

Закон и Порядок
110

 Сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией, Офисом Генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана проведена масштабная спецоперация, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В результате длительной оперативной разработки установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц.

Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного "платежа".

По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов США. Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре "работали" порядка 30 человек.

- В ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства. На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС.

Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба. Совместные действия позволили пресечь деятельность крупной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по транснациональной киберпреступности, - отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

