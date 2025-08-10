В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств.

25 июля 2025 года в Алматинской области военный вертолёт Eurocopter (Airbus Helicopters) EC-145 пропал с радаров во время планового полёта в районе Отара. На борту находились трое членов экипажа

По распоряжению Министерства обороны и с участием МЧС Казахстана была срочно развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы более 100 специалистов, порядка 15 единиц техники, два спасательных вертолёта «Казавиаспас», беспилотники и авиация

Утром 26 июля спасатели обнаружили обломки, предположительно относящиеся к пропавшему вертолёту, с масляным пятном на поверхности воды озера Сорбулак.

По словам очевидцев, вертолёт летел очень низко над одним из населённых пунктов (высота была сравнимой с куполом местной мечети) и сопровождался громким звуком, после чего связь с ним была потеряна в районе села Таргап.