Образы эпохи

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Илья Пащенко

В Астане проходит выставка «Вселенная Амандоса Аканаева», приуроченная к 75-летию художника.

Около шестидесяти картин, написанных президентом Академии художеств РК в разные годы, были представлены зрителям в Национальном музее.

Приветственные адреса к открытию выставки прислали председатель Сената Маулен Ашимбаев и министр культуры и информации Аида Балаева. В них подчеркивалась неразрывная связь творчества Амандоса Аканаева с традициями казахской живописи, берущей свое начало от Абылхана Кастеева. Следуя в русле этих традиций и совершенствуя их, Амандос Атибекович выработал собственный стиль – неотрадиционализм, сочетаю­щий в себе национальный колорит и виртуозное владение современными техниками изобразительного искусства.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своем выступлении подчеркнул значимость творчества прославленного живописца для всего тюркского мира. Сам юбиляр, к сожалению, присутствовать на мероприятии не смог, поэтому, отмечая его заслуги, Султан Раев передал его жене, художнице Нелли Бубэ, золотую медаль ТЮРКСОЙ – высшую награду организации. Стоит отметить, что ранее творчество Амандоса Аканаева было отмечено присвоением ему ордена «Құрмет», Государственной премии в области литературы и искусства и звания заслуженного деятеля Казахстана.

После окончания официальной части зрители смогли пройти в выставочный зал, чтобы воочию увидеть работы мастера. Вместе с широко известными полотнами им были представлены картины последних лет, о которых до сих пор знали лишь искусствоведы и семья художника. Нелли Бубэ рассказала гостям об особенностях их создания, раскрывая при этом человеческие качества Амандоса Аканаева. Так, выяснилось, что многие произведения художника стали итогом его длительных раздумий о богатствах природы родной страны, активным защитником которой он является. Отсюда – творчески переосмысленный образ белой аруаны на одно­именной картине и полотно «Шелковый путь».

Особо запомнились зрителям многочисленные портреты выдающихся деятелей культуры нашей страны. Самым известным из них, безусловно, является портрет Олжаса Сулейменова – часть триптиха «Поэма о бессмертии». На нем поэт изображен в
момент декламации свое­го произведения. Поэма «Земля, поклонись человеку» ознаменовала собой новый этап в отечественной поэзии, и ее эпохальное значение художник решил изобразить через личность автора.

По мнению искусствоведов, триптих Аканаева был попыткой отыскать истину человеческого бытия, поис­ки которой ознаменовали все его творчество 70–80-х годов. Игрой контрастов художник умело изобразил все радости и горес­ти, победы и поражения, выпавшие на долю его поколения. Рядом с портретом Олжаса Сулейменова – портреты композитора Нургисы Тлендиева, поэта Туманбая Молдагалиева, писателя Роллана Сейсенбаева, как бы олицетворяющие богатое культурное наследие нашей страны.

Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» продлится до 19 октября. За это время жители и гости столицы смогут лучше узнать творчество одного из крупнейших живописцев нашей страны.

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