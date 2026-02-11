Обручальные кольца подорожали в Казахстане

Айман Аманжолова
корреспондент

Объём производства ювелирных и аналогичных изделий в Казахстане за январь–декабрь прошлого года составил рекордные 2,8 млрд тг — в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом стоит отметить: годом ранее в секторе уже наблюдался рост аналогичного масштаба. Стоимостный объём выпуска в секторе увеличивается второй год подряд ускоренными темпами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столь стремительный рост был во многом основан на удорожании драгоценных металлов и в первую очередь золота. В помесячной динамике средний объём выпуска ювелирных и аналогичных изделий в 2023 году составлял 102 млн тг, тогда как в 2024-м он вырос до 153,6 млн тг в среднем за месяц. Рост стоимостного объёма производства совпал по времени с активным ростом цен на золото. Так, в апреле 2024 года объём выпуска в секторе составлял 105 млн тг, а к декабрю он увеличился до 258 млн тг.

В 2025-м месячный объём производства ювелирных и аналогичных изделий варьировался от 166,2 млн тг в январе до 303,3 млн тг в декабре. Среднемесячный объём производства по итогам года составил 229,8 млн тг — значительно больше, чем в предыдущие годы. Это подтверждает сохранение ценового фактора как ключевого драйвера роста.

Стоимость одного грамма золота, по данным Национального банка РК, на конец 2020 года составляла 25,4 тыс. тг, а на конец 2022-го — 26,8 тыс. тг (рост — на 5,4% за два года). Уже в декабре 2023-го стоимость золота увеличилась на 13,3% за год, до 30,3 тыс. тг за грамм. По итогам 2024 года рост был значительно более выраженным: сразу на 45%, до 43,9 тыс. тг за грамм. В 2025-м рост цен на золото продолжился: по состоянию на конец года его стоимость увеличилась ещё на 61,4%, до 70,9 тыс. тг за грамм.

На международных рынках в конце января — начале февраля текущего года цены на золото демонстрировали высокую волатильность. Кратковременно котировки поднимались до 5,6 тыс. долл. США за тройскую унцию, однако уже к 6 февраля опустились до 5 тыс. долл. США, а в начале месяца — до 4,4 тыс. долл. США. Тем не менее текущий уровень цен остаётся исторически высоким.

В Казахстане стоимость одного грамма золота в конце января достигала исторических значений, увеличившись до 89 тыс. тг за грамм. Однако вслед за коррекцией на международных рынках к 6 февраля цена в РК снизилась на 13,1%, до 77,3 тыс. тг. При этом с начала года стоимость золота всё равно выросла на 9,1%, что продолжает оказывать давление на розничные цены на ювелирные изделия, особенно в преддверии Дня всех влюблённых и Международного женского дня.

Цены на золотые обручальные кольца в Казахстане растут 17 месяцев подряд, с середины 2024-го, и не снижаются уже более двух лет. По итогам декабря прошлого года золотые обручальные кольца подорожали на 1,1% за месяц. В течение 2025-го ежемесячный рост цен варьировался от 0,8% в феврале до 5,3% в октябре. Несмотря на кратковременную коррекцию цен на золото на мировых рынках, накопленный рост стоимости этого драгоценного металла не позволяет ожидать снижения розничных цен на ювелирные изделия.

За год золотые обручальные кольца подорожали на 38,2%. Для сравнения: годом ранее был зафиксирован рост цен на 23%, а в декабре 2023-го годовое удорожание составляло лишь 2,7%.

В региональном разрезе наибольшее удорожание золотых обручальных колец было отмечено в Алматы: на 64,6%. Далее следуют Туркестанская и Акмолинская области, где цены выросли на 56,4% и на 52,7% соответственно. Удорожание выше среднего по стране также наблюдалось в Карагандинской, Актюбинской областях и области Улытау.

Наименьший рост цен в секторе был зафиксирован в области Жетысу и Мангистауской области: на 4,9% и на 14,5% соответственно.

 

#Казахстан #золото #свадьба #цена #кольцо

