Общая история тюрков

Официальное открытие фотовыставки сопровождалось презентацией красочного иллюстрированного одноименного альбома, запуском веб-сайта и демонстрацией документального фильма известного режиссера и сценариста Алексея Каменского «Письмена Судьбы», который раскрывает историю исследования этих памятников.

Экспозиция стала итогом работы ученых Международного Казахского научно-исследовательского института культуры, которые в течение 18 месяцев трудились над составлением каталогов более чем 41 уникального памятника и артефактов древнетюркской эпохи и древнеуйгурского периода. Членами исследовательской группы проекта являются известные тюркологи и уйгуроведы, среди которых – профессоры Напил Базылхан, Аблет Камалов, Александр Гаркавец, Руслан Арзиев.

По словам профессора Аблета Камалова, древнетюркская эпоха является неотъемлемой частью истории Казахстана и именно с письменного тюркского периода она берет свое начало. Вся предыдущая история до тюркской эпохи связана с гуннами, другими племенами. Древнетюркский период был частью древнетюркской эпохи, соответственно, все культурные памятники, памятники письменности – это наследие всех современных тюркских народов.

– В IX веке после распада Уйгурского Каганата древние уйгуры жили на территории современной Монголии и оставили много письменных памятников, которые сохранились на территории Турфана в восточном Туркестане, в нынешней провинции Ганьсу в Китае. Все это относится к средневековому тюркскому культурному наследию, которое мы должны изучать и знать. Это наше общее наследие, – говорит Аблет Камалов.

По его словам, название этой выставки не случайно включает понятие письменной цивилизации. Существует множество определений цивилизаций, большинство из них связаны с наличием письменности. У древних тюрков была руническая письменность, благодаря которой оставлено большое количество памятников, нанесенных в основном на камнях и реже – на бумаге.

Следует отметить, что 2023 год отмечен знаменательной датой – 130-летием расшифровки датским ученым Вильгельмом Томсеном памятника тюркской письменности, найденного на берегах Орхона. Эта оригинальная письменность называется türük bitig, ею пользовались все тюркские этнические группы.

Организаторы выставки надеются, что она расширит представление широкой общественности об уникальной письменной цивилизации предков и еще раз напомнит всем тюркским народам об их общем наследии.

Мероприятие было организовано при финансовой поддержке Фонда послов США по сохранению культурного наследия (AFCP). Как отметила Генеральный консул США в Алматы г-жа Кэролайн Сэвидж, миссия США в Казахстане направлена на поддержку проекта по изучению богатого культурного наследия тюркских народов.