Экономика
Обсудили организацию казахстанско-корейского бизнес-форума по прибытию Посола Республики Корея Ким Дэ Сика
Екатерина Елисеева
Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял Посла Республики Корея в РК Ким Дэ Сика в связи с предстоящим государственным визитом в Казахстан Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает Kazpravda.kz.

"В ходе встречи Министр отметил, что государственный визит Президента Республики Корея в Казахстан станет важным событием в двусторонних отношениях в преддверии 10-летнего юбилея установления стратегического партнерства между нашими странами.Стороны также отметили насыщенность программы визита, предусматривающего ряд важных мероприятий, в том числе встречи с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром РК Аскаром Маминым", – сообщает Министерство иностранных дел РК. 

Также отмечается, что особое внимание было уделено организации казахстанско-корейского бизнес-форума, в рамках которого запланировано подписание ряда двусторонних коммерческих документов, а также проведение выставки совместных инвестиционных проектов и инициатив в области промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, медицины и цифровизации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове.

"Были затронуты различные аспекты дальнейшего укрепления традиционно дружественных казахстанско-корейских отношений, включая наращивание взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.Стороны с удовлетворением отметили рост объема двусторонней торговли между Казахстаном и Южной Кореей, который в 2018 году составил 3,9 млрд. долларов США, в том числе экспорт из Казахстана достиг 2,9 млрд. долларов США, импорт из Южной Кореи 922 млн. долларов США", – проинформировало ведомство. 

Также отмечается, что в период с 2005 по 2018 годы валовой приток прямых иностранных инвестиций из Южной Кореи в экономику Казахстана составил 5 млрд. долл. США. В Казахстане на сегодняшний день оперируют около 500 компаний с южнокорейским капиталом. В последние годы такие компании, как Hyundai, LG, Samsung, Lotte Confectionery, SK, Dongil Highvill успешно работают в Казахстане.

Ранее, перспективные направления сотрудничества Казахстана и Южной Кореи назвал президент Корейского института международной экономической политики KIEP Джей-Янг Ли в кулуарах тематического семинара в Нур-Султане

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