Обсуждены вопросы безопасности

Политика
13
Полина Федорова

Секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в IV встрече секретарей советов безопасности стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.

фото с сайта akorda.kz

В ходе мероприятия было рассмотрено влияние комплекса вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и Афганистане, на безопасность и стабильность стран – участниц ОТГ. Стороны отдельно обсудили различные аспекты, касающиеся репатриации граждан из зон боевых действий и их социализации.

В своем выступлении Гизат Нурдаулетов отметил опыт проведения в 2019–2023 годах гуманитарной операции «Жусан», в результате которой в страну из зон конфликтов были возвращены наши соотечественники. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу обеспечения кибербезопасности на пространстве ОТГ. Секретарь Совета безопасности РК представил ряд инициатив нашей страны в данной сфере, сообщила пресс-служба Президента РК.

В преддверии встречи главы де­легаций были приняты Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

#Гизат Нурдаулетов #ОТГ #Бишкек

