В ходе мероприятия было рассмотрено влияние комплекса вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и Афганистане, на безопасность и стабильность стран – участниц ОТГ. Стороны отдельно обсудили различные аспекты, касающиеся репатриации граждан из зон боевых действий и их социализации.

В своем выступлении Гизат Нурдаулетов отметил опыт проведения в 2019–2023 годах гуманитарной операции «Жусан», в результате которой в страну из зон конфликтов были возвращены наши соотечественники. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу обеспечения кибербезопасности на пространстве ОТГ. Секретарь Совета безопасности РК представил ряд инициатив нашей страны в данной сфере, сообщила пресс-служба Президента РК.

В преддверии встречи главы де­легаций были приняты Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.