Обсуждены вопросы привлечения инвестиций

9
Дина Махамбетова

Делегация Мангистауской области по приглашению шейха Сурура бин Мухаммеда­­ Аль Нахаяна с рабочей поездкой посетила Абу-Даби – столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

фото акимата области

В ходе встречи с шейхом Суруром­ бин Мухаммедом Аль Нахаяном аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и в другие перспективные сектора. Достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве.

По приглашению акима Мангистауской области шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян планирует посетить регион уже в ближайшее время.

Как известно, Президент Казахстана в своем Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регионы. Акиматом Мангистауской области уже сделаны первые шаги по реализации указанных поручений.

#Мангистауская область #ОАЭ

