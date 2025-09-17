В ходе встречи с шейхом Суруром­ бин Мухаммедом Аль Нахаяном аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и в другие перспективные сектора. Достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве.

По приглашению акима Мангистауской области шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян планирует посетить регион уже в ближайшее время.

Как известно, Президент Казахстана в своем Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регионы. Акиматом Мангистауской области уже сделаны первые шаги по реализации указанных поручений.