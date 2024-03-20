Обвинявший женщин в «длинном языке» депутат озаботился судьбой похищенных невест

Он потребовал убрать «позорные данные из Википедии, чтобы никто не знал, что эта традиция существует в Казахстане»

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Депутат Анас Баккожаев, ранее обвинивший женщин в «длинном языке», в ходе обсуждения поправок по вопросам противодействия торговле людьми, озаботился судьбой жертв обычая «Похищение невесты», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат подчеркнул, что он является ярым приверженцем национальных традиций и ценностей, но признал, что сейчас Казахстан – цивилизованная страна и таким традициям в ней не место. Он сослался на Википедию, в которой такая же традиция существует в Эфиопии, и считает, что мы не можем быть наравне с Эфиопией.

«Есть у нас такая традиция, как кража невесты. Вы знаете прекрасно наши казахские традиции. Сейчас мы являемся цивилизованной развитой страной, однако когда мы смотрим на Википедию, то по краже невест по статистике Казахстан стоит на уровне вместе с Эфиопией. Где Эфиопия, а где мы!» - возмутился мажилисмен.

В этой связи он поинтересовался, какова статистика по кражам невест в Казахстане, и потребовал убрать «эти позорные данные из Википедии, чтобы никто не знал, что эта традиция существует в Казахстане».

«Кража невест - какая статистика по факту? Может быть, вы будете инициаторами, чтобы убрать из Википедии такую позорную статистику?» - спросил он министра внутренних дел Ержана Саденова.

В свою очередь глава МВД Ержан Саденов, согласился с тем, что вопрос актуальный.

«Вы правы, вопрос актуальный. Сейчас в 21 веке мы стараемся сохранить национальные традиции и обычаи. Это старая традиция - кража невесты. На сегодня не могу сказать, что это повально, что большое количество таких фактов, но несколько фактов было, мы провели расследование. Похищение невесты - это похищение человека. Мы готовы рассмотреть этот вопрос. Но это не повальная статистика, не в таком большом количестве. Это единичные случаи», - успокоил министр депутата.

Напомним, выступая на третьем заседании национального курултая, глава государства высказался о кражах невест в Казахстане, назвав эту практику вопиющим мракобесием.