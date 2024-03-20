Обвинявший женщин в «длинном языке» депутат озаботился судьбой похищенных невест

Мажилис
0
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он потребовал убрать «позорные данные из Википедии, чтобы никто не знал, что эта традиция существует в Казахстане»

Фото: parlam.kz

Депутат Анас Баккожаев, ранее обвинивший женщин в «длинном языке», в ходе обсуждения поправок по вопросам противодействия торговле людьми, озаботился судьбой жертв обычая «Похищение невесты», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат подчеркнул, что он является ярым приверженцем национальных традиций и ценностей, но признал, что сейчас Казахстан – цивилизованная страна и таким традициям в ней не место. Он сослался на Википедию, в которой такая же традиция существует в Эфиопии, и считает, что мы не можем быть наравне с Эфиопией.

«Есть у нас такая традиция, как кража невесты. Вы знаете прекрасно наши казахские традиции. Сейчас мы  являемся цивилизованной развитой страной, однако когда мы смотрим на Википедию, то по краже невест по статистике Казахстан стоит на уровне вместе с Эфиопией. Где Эфиопия, а где мы!» - возмутился мажилисмен.

В этой связи он поинтересовался, какова статистика по кражам невест в Казахстане, и потребовал убрать «эти позорные данные из Википедии, чтобы никто не знал, что эта традиция существует в Казахстане».  

«Кража невест - какая статистика по факту? Может быть, вы  будете инициаторами, чтобы убрать из Википедии такую позорную статистику?» - спросил он министра внутренних дел Ержана Саденова.

В свою очередь глава МВД Ержан Саденов, согласился с тем, что вопрос актуальный.

«Вы правы, вопрос актуальный. Сейчас в 21 веке мы стараемся сохранить национальные традиции и обычаи. Это  старая традиция - кража невесты. На сегодня не могу сказать, что это повально, что большое количество таких фактов, но несколько фактов было, мы провели расследование. Похищение невесты - это похищение человека. Мы готовы рассмотреть этот вопрос. Но это не повальная статистика, не в таком большом количестве. Это единичные случаи», - успокоил министр депутата.

Напомним, выступая на третьем заседании национального курултая, глава государства высказался о кражах невест в Казахстане, назвав эту практику вопиющим мракобесием.

#депутат #кража #мажилисмен #критика #невесты #традиция #Анас Баккожаев

Популярное

Все
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Помогут накопить на жилье
Зайцы штрафов не боятся
Четвертый год в Алматы успешно функционирует этноцех, открытый на государственный безвозмездный грант
Бесплатный проезд в общественном транспорте для сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет внедрили в Костанае
В Усть-Каменогорске экологи установили превышение загрязняющих веществ в воде на выходе из городских очистных сооружений
В погоне за качеством бытия
В Усть-Каменогорске легендарное швейное объединение «Рауан – Рассвет» наладило пошив одежды для особенных детей
Лужу за озеро приняли проектировщики и ошибочно приписали ей имя соседнего водоема
Нынешний отопительный сезон в регионе проходит без перебоев
На востоке страны лесхозы перекладывали свои обязанности на предпринимателей
Вековые традиции в генах
Большинство жителей Карагандинской области, обратившихся с заявлениями о признании их банкротами, получили отказ
В США умер чемпион юношеской Олимпиады из Казахстана
Не только коня на скаку остановят...
Гостей встречает весенний бал!
Духовная суверенность - основа национальной независимости и безопасности Казахстана
Главные темы для диалога
Представитель Еврокомиссии посетил порт Курык
Ушел из жизни известный телекомментатор Василий Уткин
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Кодекс преткновения
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Должникам запретят делать ставки в азартных играх
«Это не страхование, а дополнительный вид налога» – мажилис…
На разработку списанного из других законов Строительного ко…
В Казахстане предлагают исключить возврат дела прокурору дл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]