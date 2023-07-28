Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на сентябрь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фото: Kazpravda.kz

КФГД сохранил предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на сентябрь 2023 года на уровне августовских значений.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечает, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

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