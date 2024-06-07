Новое пешеходное пространство появится в Астане

Фото: акимат Астаны

Проспект Тауелсиздик является важной артерией района, простирающейся от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

По данным районного акимата, на площади 17,500 квадратных метров было уложено брусчатое покрытие, что значительно улучшило общий вид и удобство передвижения для пешеходов. также отремонтирован асфальт на 4000 квадратных метров.

В планах установить 40 урн и скамеек. Идет обустройство двух скверов по проспекту Тауелсиздик, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Куйши Дина. Также будут установлены теневые навесы для уютного и комфортного отдыха жителей. Особое внимание уделяется озеленению. В данное время посажено более 150 деревьев, планируется высадить более 700 деревьев, в том числе сосны, дикие яблони и тополя.

Для нуждающихся в особой поддержке создадут безбарьерную среду, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам.

«Наша работа направлена на создание комфортной, безбарьерной и красивой городской среды для всех граждан. Мы продолжаем прилагать все усилия для ее достижения», - отметил главный специалист отдела благоустройства аппарата акима района Алматы Султан Шаймардан.

Параллельно ведутся работы по обустройству двух общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.